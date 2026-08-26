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Čuveni as Mančester sitija, Čelsija i Arsenala suočava se sa ozbiljnom pretnjom zatvorske kazne pošto je zvanično optužen za tri teška prekršaja, opasnu vožnju, odbijanje alko-testiranja i posedovanje zabranjenog „gasa smejavca“ (azot-oksida), i to nakon što je u maju slupao svoj skupoceni Lamborgini na auto-putu.

Šta se dogodilo?

Jezivi incident dogodio se 28. maja 2026. godine na auto-putu M3 u blizini Farnboroa. Zabrinuti očevici alarmirali su policiju uočivši skupocene sportske automobile kako divljaju i vrludaju između traka.

Ubrzo potom, 31-godišnji Sterling je doživeo udes u kom je učestvovalo samo njegovo vozilo. Na sreću, povređenih nije bilo, ali ga je policija odmah na licu mesta lišila slobode.

1/10 Vidi galeriju Bivši reprezentativac Engleske - Rahim Sterling Foto: Profimedia

Zvanični portparol policijske uprave Hempšira javno je predočio sve tačke optužnice.

- Vozač Rahim Sterling (31) pojaviće se pred sudom narednog meseca gde će se suočiti sa optužnicom za tri prekršaja: opasnu vožnju, posedovanje azot-oksida za nezakonito udisanje i odbijanje davanja uzorka na licu mesta. Optužbe dolaze nakon saobraćajne nesreće jednog vozila marke Lamborgini na auto-putu M3. Gospodin Sterling je dužan da se pojavi pred prekršajnim sudom u Bejzingstoku 15. septembra.

Kolika robija mu preti?

Ukoliko bude proglašen krivim, Sterling se suočava sa kaznom do dve godine zatvora. Azot-oksid, u narodu poznat i kao "hipi krek", zvanično je zabranjen u Ujedinjenom Kraljevstvu u novembru 2023. godine, kada je svrstan u klasu C kontrolisanih supstanci.

Za ponovljeno ili teže kršenje zakona vezano za posjedovanje ove droge takođe je zaprećena zatvorska kazna do dve godine.