BIVŠOJ ZVEZDI PREMIJER LIGE PRETI ROBIJA! DROGIRAN NAPRAVIO HAOS NA AUTO-PUTU, SADA GA TERETE ZA MNOGE STVARI! Slupao je Lamborgini, pa uhvaćen sa...
Čuveni as Mančester sitija, Čelsija i Arsenala suočava se sa ozbiljnom pretnjom zatvorske kazne pošto je zvanično optužen za tri teška prekršaja, opasnu vožnju, odbijanje alko-testiranja i posedovanje zabranjenog „gasa smejavca“ (azot-oksida), i to nakon što je u maju slupao svoj skupoceni Lamborgini na auto-putu.
Šta se dogodilo?
Jezivi incident dogodio se 28. maja 2026. godine na auto-putu M3 u blizini Farnboroa. Zabrinuti očevici alarmirali su policiju uočivši skupocene sportske automobile kako divljaju i vrludaju između traka.
Ubrzo potom, 31-godišnji Sterling je doživeo udes u kom je učestvovalo samo njegovo vozilo. Na sreću, povređenih nije bilo, ali ga je policija odmah na licu mesta lišila slobode.
Zvanični portparol policijske uprave Hempšira javno je predočio sve tačke optužnice.
- Vozač Rahim Sterling (31) pojaviće se pred sudom narednog meseca gde će se suočiti sa optužnicom za tri prekršaja: opasnu vožnju, posedovanje azot-oksida za nezakonito udisanje i odbijanje davanja uzorka na licu mesta. Optužbe dolaze nakon saobraćajne nesreće jednog vozila marke Lamborgini na auto-putu M3. Gospodin Sterling je dužan da se pojavi pred prekršajnim sudom u Bejzingstoku 15. septembra.
Kolika robija mu preti?
Ukoliko bude proglašen krivim, Sterling se suočava sa kaznom do dve godine zatvora. Azot-oksid, u narodu poznat i kao "hipi krek", zvanično je zabranjen u Ujedinjenom Kraljevstvu u novembru 2023. godine, kada je svrstan u klasu C kontrolisanih supstanci.
Za ponovljeno ili teže kršenje zakona vezano za posjedovanje ove droge takođe je zaprećena zatvorska kazna do dve godine.