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Velika se prašina podigla oko transfera Hulijana Alvareza, kome Atletiko ne dozvoljava prelazak u Barselonu, a tim povodom se za španski "As" oglasio Darko Kovačević i otkrio da je preživeo gotovo identičnu situaciju, s tom razlikom što je on bio na korak od potpisa za Real Madrid.

Čuveni napadač iz Kovina karijeru je započeo u Proleteru, potom nosio dres Crvene zvezde i Šefild Vendzdeja, da bi nakon tri sjajne sezone u Real Sosijedadu 1999. godine bio praktično viđen u „kraljevskom klubu”. ipak, umesto u Madridu, na kraju je završio u Juventusu.

"Bila je to zaista ozbiljna opcija. Pričali smo nekoliko meseci, ali transfer se na kraju nije realizovao. Vreme je prolazilo i usred tog procesa Juventus je pokazao veliko interesovanje za mene i ubedio me da odem u Italiju. Mogao sam da igram za Real Madrid, ali završio sam u Juveu”, prisetio se Kovačević.

1/10 Vidi galeriju Darko Kovačević Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport©, Dragan Kadić

Uporedio je svoj slučaj sa situacijom oko Rodrija, koji je imao sve dogovoreno sa Real Madridom, a na kraju je obukao dres Barselone.

"Po onome što sam mogao da čujem, veoma sličan slučaj. Koliko sam čitao, Real Madrid je dugo pokazivao interesovanje za njega, ali očigledno i previše sumnje zbog čega se posao nije ranije realizovao. Onda se pojavila Barselona sa konkretnom ponudom, i sada imamo još jedan takav slučaj", istakao je Kovačević.