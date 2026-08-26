LEGENDARNI AS ZVEZDE POSLE 20 GODINA ISPRIČAO HIT PRIČU! Bio je na korak od Reala, pa mu propao transfer! Sada je sve priznao, evo šta se dogodilo!
Velika se prašina podigla oko transfera Hulijana Alvareza, kome Atletiko ne dozvoljava prelazak u Barselonu, a tim povodom se za španski "As" oglasio Darko Kovačević i otkrio da je preživeo gotovo identičnu situaciju, s tom razlikom što je on bio na korak od potpisa za Real Madrid.
Čuveni napadač iz Kovina karijeru je započeo u Proleteru, potom nosio dres Crvene zvezde i Šefild Vendzdeja, da bi nakon tri sjajne sezone u Real Sosijedadu 1999. godine bio praktično viđen u „kraljevskom klubu”. ipak, umesto u Madridu, na kraju je završio u Juventusu.
"Bila je to zaista ozbiljna opcija. Pričali smo nekoliko meseci, ali transfer se na kraju nije realizovao. Vreme je prolazilo i usred tog procesa Juventus je pokazao veliko interesovanje za mene i ubedio me da odem u Italiju. Mogao sam da igram za Real Madrid, ali završio sam u Juveu”, prisetio se Kovačević.
Uporedio je svoj slučaj sa situacijom oko Rodrija, koji je imao sve dogovoreno sa Real Madridom, a na kraju je obukao dres Barselone.
"Po onome što sam mogao da čujem, veoma sličan slučaj. Koliko sam čitao, Real Madrid je dugo pokazivao interesovanje za njega, ali očigledno i previše sumnje zbog čega se posao nije ranije realizovao. Onda se pojavila Barselona sa konkretnom ponudom, i sada imamo još jedan takav slučaj", istakao je Kovačević.