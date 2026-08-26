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Ovaj 18-godišnjak je potpisao petogodišnji ugovor koji ga obavezuje na vernost Sitiju do leta 2031. godine.

Skaj Sport saznaje da Siti plaća fiksnu sumu od 81,3 miliona funti, plus 4,3 miliona funti u bonusima. "Mančester Siti je, za mene, najbolji klub na svetu. San je biti ovde i imati priliku da sebe nazovem igračem Sitija", rekao je Buadi.

"Imam još mnogo toga da unapredim. Imam tek 18 godina. Srećan sam zbog napretka koji sam do sada ostvario, ali takođe znam da mogu još mnogo da se poboljšam. Ovo je nesumnjivo najbolje mesto za mene da to i učinim", dodao je on.

Buadi je impresionirao na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, počevši pet od šest utakmica Maroka u njihovom pohodu do četvrtfinala, nakon što je postao ključni član ekipe Lila u Ligi 1.

1/5 Vidi galeriju Mančester siti - Bornmut Foto: News Images / Sipa USA / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi put je pažnju privukao pre dve godine, kada su ga mediji opisivali kao najboljeg vezistu Lila još od Edena Azara, koji je napustio Lil i postao zvezda Čelsija u Premijer ligi.

U omladinski tim Lila Buadi je stigao 2021. godine, a samo tri dana nakon svog 16. rođendana postao je najmlađi igrač koji je nastupio u jednom evropskom takmičenju. To se dogodilo u utakmici Lige konferencija protiv Ki Klaksvika u oktobru 2023. godine.