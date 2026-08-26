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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 19.00 časova igraju revanš utakmicu plej-ofa Lige Evrope, protiv Viktorije u Plzenju.

Izabranici trenera Alberta Rijere otputovali su u Češku sa tri gola prednosti i ozbiljnim kapitalom posle prve utakmice koja je završena 3:0.

1/40 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić

Španski stručnjak najavio je da će njegov tim u Plzenju igrati kao da je rezultat u prvoj utakmici bio 0:0. Svako opuštanje moglo bi da košta crveno-bele i jasno je da u klubu ne žele da se kockaju sa plasmanom u Ligu Evrope.

Očekuje se reakcija domaćina, pošto je Viktorija posle poraza u Beogradu i bledih partija u fudbalskom šampionatu Češke, promenila trenera. Umesto Martina Hiskija na mesto šefa struke postavljen je Radoslav Kovač, koji je poručio da je svestan poraza od 3:0, ali da očekuje bolje izdanje svog tima nego u prvom meču, brz gol i potpuno preokret.

Bez obzira na želju novog trenera Viktorije, što je legitimno, jasno je da Crvena zvezda u Plzenju neće braniti stečenu prednost pre nedelju dana u Beogradu. Albert Rijera i njegov karakter neće dozvoliti da se Zvezda brani. To je Španac i najavio posle prve utakmice.

1/9 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Promenio je u relativno kratkom vremenu mnogo toga, a najviše na karakteru i mentalitetu fudbalera. Česi će tražiti šansu da u prvih deset minuta postignu gol, a Zvezda će morati da se čuva provokacija i mogućeg crvenog kartona. Sve to bi moglo da poremeti igrače Zvezde, čega je svestan i Rijera. Zna on veoma dobro da je ranjeni rival, ujedno i najopasniji rival. Viktorija će imati poslednji i očajnički trzaj da se probudi i spasi sezonu u Evropi. Na Zvezdi je da to predupredi i spreči.

- U Češku idemo kao da je 0:0. Nikada se nisam pripremao za utakmicu čekajući. Idemo tamo da igramo na isti način. Da postignemo prvi, drugi, pa i treći gol. Moj tim se ne povlači. Moj tim ima karakter da se brani napadajući - poručio je Rijera između ostalog u svom govoru fudbalerima Crvene zvezde u svlačionici.

Ukoliko izbori plasman u grupnu fazu Lige Evrope FK Crvena zvezda inkasiraće osnovni fiksni bonus od oko 4,3 miliona evra, uz ukupnu zaradu koja kroz bonuse, koeficijente i učinak može premašiti između 10 i 11 miliona evra. Žreb za Ligu Evrope je u petak.

Logični transferi - Rijera ne igra sa bekovima

Crvena zvezda je pred prvu utakmicu sa Viktorijom prodala Naira Tiknizjana u Olimpijakos za 5.000.000 evra, a pred drugu Seola za 4.000.000 u Augzburg. Ovakav epilog je logičan jer Albert Rijera igra bez bekova. Na izlaznim vratima je Bruno Duarte, a izvestan je odlazak velikog broja fudbalera, a obzirom na dolaske Bambe Dijanga, Kim Je Gona, Mihaila Ristića i Jute Nakajime.

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