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Fudbalski klub Ferencvaroš u samom finišu prelaznog roka dovodi veliko, ali za mnoge neočekivano, pojačanje. Novi član mađarskog šampiona postaće srpski reprezentativac i ofanzivac Veljko Birmančević (28).

Kako prenosi "Mozzart Sport", Ferencvaroš i Sparta iz Praga postigli su dogovor oko transfera. Birmančević u sredu stiže u Budimpeštu na lekarske preglede, dok je potpisivanje ugovora predviđeno za četvrtak. Očekuje se da saradnja bude ugovorena na tri godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu.

1/7 Vidi galeriju Veljko Birmančević Foto: Michael Weber IMAGEPOWER / imago sportfotodienst / Profimedia, CHRISTIAN ÖRNBERG/BILDBYRĹN/Shut / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

S obzirom na to da je ušao u poslednju godinu ugovora sa českim klubom, Ovo je bila poslednja prilika da Sparta zaradi na njegovom transferu. Iako tačna suma još nije zvanično potvrđena, pretpostavlja se da obeštećenje neće biti izuzetno visoko zbog ugovornog statusa, ali bi trebalo da iznosi sedmocifren iznos, uz dodatne procente od naredne prodaje.

Birmančević je ponikao u Partizanu, a u Spartu je stigao pred početak sezone 2023/24, gde je odmah skrenuo pažnju sjajnim partijama – na 48 utakmica u svim takmičenjima postigao je 22 gola i zabeležio 13 asistencija. Nakon te sezone Sparta je odbila ponudu Galatasaraja vrednu 10 miliona evra, ali srpski fudbaler u nastavku nije uspeo da održi isti nivo forme.

Narednu takmičarsku godinu otvorio je sa osam pogodaka i četiri asistencije, posle čega je usledila pozajmica u Hetafe. U španskom klubu se nije izborio za veću minutažu, sakupivši ukupno 138 minuta na šest mečeva bez konkretnog učinka.

U dosadašnjoj karijeri 28-godišnji krilni napadač nastupao je za Partizan, Rad, Čukarički, Malme i Tuluz.

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