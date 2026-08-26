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Njegov bivši klub Kvins Park Rendžers oglasio se putem društvenih mreža i uputio podršku svom nekadašnjem asu.

Prema navodima mađarske policije, Bužaki se vodi kao nestao još od 18. avgusta, a pouzdanih informacija o tome gde se nalazi i dalje nema. Čitav slučaj dodatno misterioznim čini to što ni njegovi najbliži, kako prenosi mađarski „Blik“, nisu znali da se traga za njim.

Njegov otac, Akoš Bužaki stariji, navodno je upravo od novinara saznao da je za njegovim sinom raspisana potraga, dok i dalje nije poznato ko je uopšte nadležnim organima prijavio nestanak.

Lokalni mediji dodaju da ni bivša partnerka 44-godišnjeg Bužakija, sa kojom ima dvoje dece, nema nikakve informacije o tome šta se dogodilo. Kako dani prolaze bez ikakvog traga, strepnja za sudbinu bivšeg sportiste sve više raste.

1/6 Vidi galeriju Akoš Bužaki Foto: Profimedia

Vest je izazvala jak odjek u Engleskoj, gde je Bužaki uspešno nastupao za nekoliko klubova, a posebno dubok trag ostavio je u Kvins Park Rendžersu, gde je godinama bio jedan od omiljenih igrača među navijačima.

Upravo zbog toga, poznati klub se oglasio na svojim zvaničnim kanalima uz emotivnu poruku:

– Sve naše misli su uz Akoša.