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Ovaj 31-godišnji portugalski fudbaler, koji je u ovom prelaznom roku bio meta Aston Vile i Njukasla, potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Benfikom.

Benfika je Bajernu platila 14 miliona evra, uz moguće bonuse do pet miliona evra u zavisnosti od "unapred definisanih ciljeva".

Paulinja je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Totenhemu, a trener Roberto De Zerbi izjavio je da je želeo da ga zadrži nakon što je klub obezbedio opstanak u Premijer ligi.

1/8 Vidi galeriju Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

Međutim, Totenhem je angažovao Sandra Tonalija i Mateusa Fernandesa, što je ostavilo Palinju u potrazi za novim klubom, piše danas Skaj Sport. Bajern je želeo isključivo trajnu prodaju, što je i razlog zašto se nije pridružio Aston Vili.

Paulinja je u Bajern došao 2024. godine iz Fulama, a pre toga je nastupao za Sporting.