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Poznati golgeter Mojze Ken, koji je pretprošle sezone žario i palio u dresu Fiorentine, odlučan je da posle dve godine napusti najslaviji klub u Toskani, otisne se severnije i potpiše za Komo.

Toga i prilog idu poslednje vesti iz Italije koje ukazuju da je Ken jutros zakasnio na trening Fiorentine, a zatim odbio da sa saigračima učestvuje u istom, želeći na taj način da dobije odobrenje "ljubičastih" da ga puste u tim koji će igrati u Ligi šampiona.

Da se i u Fiorentini polako "hlade" od Kena svedoči i to da je ovaj u fudbaler u ponedeljak odigrao svega 27 minuta u ubedljivom porazu od Rome.

1/8 Vidi galeriju Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Sudeći prema poslednjim informacijama, ne bi bilo iznenađenje ukoliko ga u subotu ne bismo gledali u meču protiv Frozinonea.

Sa druge strane, Komo se isprsio pred Fiorentinom sa ponudom od 40 miliona evra, ali u Firenci ne žure sa prodajom napadača dok ne pronađu pravu zamenu.

I dok se čeka epilog ovog slučaja, poznati italijanski novinar Đanluka Di Marcio prenosi da je Fiorentina kaznila Kena, naredivši mu da popodne trenira sam.

Ovaj klub je potom istakao da će svaki naredni Kenov izgred biti kažnjen.