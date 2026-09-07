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Sa 266 nastupa u dresu Partizana, Fahrudin Omerović je rekorder crno-belih.

Proveo je u Humskoj osam godina i osvojio po dve titule i dva nacionalna kupa.

1/3 Vidi galeriju Fahrudin Omerović Foto: Screenshot, espreso

Rekorder Partizana

Fahrudin Omerović je rođen u Doboju 26. avgusta 1961. godine. Karijeru je počeo u lokalnoj Slogi, nakon čega je prešao u Slobodu iz Tuzle.

Posle četiri godine igranja na stadionu "Pod Tušnjem", prešao je u Partizan. Stanovnik "Humske" je bio od 1984. do 1992. godine.

Omerović je u Partizan došao kao zamena za Ranka Stojića koji je te godine prešao u Dinamo iz Zagreba. Koliko je bio standardan, govori podatak da je u prve tri sezone propustio samo jednu utakmicu. U drugoj i trećoj sezoni (1985/86 i 1986/87) sa Partizanom je osvojio titule šampiona. Potom je usledio odlazak u vojsku, a te sezone su crno-beli bili drugi na tabeli. Po povratku iz armije, Partizan je osvojio Kup Jugoslavije, baš kao i u njegovoj poslednjoj godini u Partizanu - 1991/92.

Od ukupno 266 utakmica za Partizan, 212 je odigrao u prvenstvu i po 27 u kupu i evrokupovima.

Iz Partizana je 1992. godine otišao u turski Kodžaelispor, gde je proveo tri i po godine. Karijeru je 1998. godine završio u Istanbulsporu.

Za reprezentaciju Jugoslavije je upisao osam utakmica i uglavnom je bio rezerva tada neprikosnovenom Tomislavu Ivkoviću.

Po raspadu SFRJ, tri utakmice je branio za Bosnu i Hercegovinu.

Po završetku karijere, ostao je u Turskoj, gde je radio kao trener golmana. Jedno vreme je sarađivao sa Safetom Sušićem.

Oženio čuvenu košarkašicu

Fahrudin Omerović je u braku sa nekadašnjom reprezentativkom u košarci Merhunisom Tihić - Omerović.

Poput muža, i Merhunisa je igrala za Partizan i takođe osvojila dva prvenstva i dva kupa. Bila je to čuvena generacija crno-belih gracija sa Biljanom Majstorović, Oliverom Krivokapić, Jelicom Komnenović, Draganom Simić, Andreom Nikolić...

Pojavio se u javnosti kod Duška Vujoševića

Omerović se posle dužeg vremena pojavio u srpkoj javnosti. Prošle godine gostovao je kod Duška Vujoševića u emisiji "Kida show". Mnogima je bio neprepoznatljiv u odnosu na period koji je proveo u Partizanu.

Na pitanje Duška Vujoševića, čime se sada bavi, Omerović je rekao.

"Trenutno sam u Istanbulu. Posle završetka karijere sam 7-8 godina radio kao trener golmana. Sada sam duži period prvi saradnik Ajkuta Kodžemana, bivšeg turskog reprezentativca i trenera Fenerbahčea. Već 30-tak godina radimo u tandemu."

Jedna od nezaobilaznih tema bio je čuveni navijač Partizana Miša Tumbas.

"Miša je bio simbol kluba. Ne samo na fudbalskim utakmicama, već svuda. Uvek je bio uz Partizan. Uvek je imponovalo to njegovo bodrenje sa tribina. Imao je takav glas da je mogao da utiša i 50.000 navijača. Imao je plemenitu dušu, imao je veliko srce."

Akter utakmice sa KPR o kojoj se i danas priča

Englezi su utakmicu između Partizana i Kvins Park Rendžersa uvrstili među 100 najboljih ikada u istoriji fudbala.

Ostvarena je legendarna pobeda, i to sa igrom koja je krasila decenijama klub iz Humske - hrabro, napadački, na sve ili ništa.

Ova utakmica je ušla u istoriju Kupa UEFA, kao najveći preokret u istoriji ovog takmičenja, kao i Lige Evrope koja je naslednik Kupa UEFA! Takođe je u anketi Jurosporta izabrana u 100 najboljih u istoriji fudbala.

Revanš meč 2. kola UEFA kupa u sezoni 1984/85 odigran je 7. novembra na stadionu "JNA". Pred oko 55.000 gledalaca koji su došli da vide čudo posle 2:6 u Londonu. I videli su ga.

Omerović na golu, ispred Marjanović, Rojević, Ješić, Kaličanin i Radanović, napred Smajić, Živković, Mance, Dimitrijević i Klinčarski. Igrali su još Vermezović i Vukičević.

Dragan Mance u 5. minutu, Dragi Kaličanin u 40. iz penala, Miodrag Ješić u 47. i povratnik iz JNA Zvonko Živković u 63. minutu, načinili su podvig.