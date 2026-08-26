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Izveštač Kurira iz Češke - Aleksandar Radonić

Trener Crvene zvezde Albert Rijera obratio se predstavnicima medija uoči revanša plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije u Plzenju.

Crveno-beli imaju sasvim pristojnu prednost iz prve utakmice - 3:0.

1/40 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić

Meč Viktorije iz Plzenja i Crvene zvezde igra se u četvrtak od 19 časova.

Albert Rijera, trener fudbalera Crvene zvezde, izjavio je da od svog tima očekuje dobru igru, u revanš utakmici plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije u Plzenju.

Na pobedu i u Češkoj

"Video sam mnogo pozitivnih stvari kod mojih igrača. Ovde smo da igramo drugug polovinu meča koji smo već počeli. Već sam poslao tu poruku nakon prvog meča, rekao sam igračima da dođu ovde i pobede. To je naš plan, tako pripremam utakmice. Svaka utakmica je različita. Sada igramo u gostima, protiv tima koji nema šta da izgubi. U timu je fantastična atmosfera, imamo mnogo energije i mislim da ćemo imati dobru utakmicu", rekao je Rijera.

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"Pošto oni nisu ovde, ja neću trošiti energiju. Najbolji igrači su sa mnom. Verujem u njih i očekujem da ostvare na terenu sve ono što se dogovorimo u svlačionici", rekao je Rijera, a potom dodao:

"Očekujem da igramo kao da je 0:0. Svaka utakmica je drugačija. Verujem da će mnogo toga biti drugačije u odnosu na prvu utakmicu. Možda ćemo da patimo u određenim trenucima, a verujem i da ćemo biti dominantni. Nadam se fantastičnoj utakmici. Počinjemo od 0:0, to je sigurno".

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"Svaki trener ima drugačije ideje i koncept. To je logično. Mislim da smo spremni da odgovorimo na sve što oni planiraju. Treneri ne igraju, već igrači. Kad završim trening osetim svoje igrače, tada im dajem one prave informacije. Ne obraćam previše pažnju na protivnika i ono što oni rade".

Da li će biti promena u timu?

"Ovde je dosta novinara iz Češke, pa ne bih da otkrivam. Imali smo sjajnu utakmicu u nedelju. Možda će biti neko iznenađenje, a možda i ne bude. Videćemo".

Taktika za utakmicu protiv Viktorije u revanšu je jednostavna.

"Nikada ne čekam da bih se pripremio za utakmicu. Volim da krenemo jako od prvog minuta, da to bude naša prednost. Moji igrači znaju da ne treba da čekaju sutra, već da se nametnu rivalu".

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"Timi me poznaje i to je bila njegova prednost u odnosu na ostale. On zna da može da igra na više pozicija, a to je odlika vrhunskih igrača. Za fudbalera je bitno da ima znanje, da može da ga primeni kod mene ili bilo kod drugog trenera. Imam dosta igrača koji mogu da iznenade, da igraju na više pozicija i to je dobra stvar. Isto mogu reći i za Lukasena i on može da igra na više pozicija" - kazao je Albert Rijera