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Infantino se u poslednje vreme nalazi pod sve većim pritiskom. Iako je u jednom trenutku delovalo da je uspeo da smiri nezadovoljstvo koje je usledilo nakon Svetskog prvenstva i pojedinih odluka koje su izazvale burne reakcije širom fudbalskog sveta, nova pobuna sada ponovo dobija zamah.

Prva je glas podigla UEFA, potom i Fudbalska konfederacija Azije, a nezadovoljstvo je stiglo i iz CONCACAF-a. Infantino je, s druge strane, uspeo da zadrži snažnu podršku Južne Amerike i Afrike, kao i da zaustavi pobunu unutar same FIFA.

Međutim, poslednjih dana situacija se ponovo komplikuje.

Jedan od osam potpredsednika FIFA, Šandor Čanji, javno je povukao podršku Infantinu, isto je učinila i Republika Irska, a sada je novi udarac stigao iz Rumunije.

Fudbalski savez Rumunije odlučio je da javno uskrati podršku Infantinu. Predsednik saveza Razvan Burleanu poručio je da je izgubio poverenje u prvog čoveka FIFA i ocenio da se svetski fudbal nalazi u ozbiljnoj institucionalnoj i upravljačkoj krizi.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Burleanu smatra da je Infantino izgubio legitimitet i da je vreme da FIFA dobije novog lidera.

Posebno nezadovoljstvo u Rumuniji izaziva, kako navode, sve izraženija komercijalizacija fudbala i njegovo pretvaranje u proizvod. Takođe, nema dovoljno garancija da neće doći do dodatne „prodaje“ Svetskog prvenstva, što je bio jedan od poteza zbog kojih je Infantino izgubio poverenje dela fudbalske javnosti.

Fudbalski savez Italije (FIGC) takođe je javno povukao svoju podršku aktuelnom predsedniku Fife, navevši da je tu odluku doneo zbog njegovih "nedavnih inicijativa koje se tiču upravljanja i razvoja međunarodnih takmičenja".

"Nastavićemo da sarađujemo sa Uefom i drugim evropskim savezima kako bismo promovisali viziju fudbala zasnovanu na zaslugama, solidarnosti, održivosti i važnosti navijača. Zalažemo se za model dijaloga, uvažavanja mišljenja drugih i zajedničke odgovornosti, koji je do sada omogućavao fudbalu da se razvija i inovira, a da istovremeno očuva svoje temeljne principe", izjavio je predsednik FIGC-a Đovani Malago.

Fifa je odredila 18. novembar kao krajnji rok za podnošenje kandidatura eventualnih protivkandidata.

Neke od 211 saveza članica Fife podržavaju Infantina, uključujući Maroko, suorganizatora Svetskog prvenstva 2030. godine, kao i Katar, gde je živeo pre nego što je taj emirat bio domaćin Svetskog prvenstva 2022. godine, te Liban, koji mu je ove godine dodelio državljanstvo.

Saudijska Arabija, domaćin Svetskog prvenstva 2034. godine, nije javno podržala Infantina, uprkos njegovim bliskim političkim vezama sa tom kraljevinom.