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Nakon višemesečnih spekulacija, tenzije su dodatno porasle prošle nedelje, kada su navijači Atletika burno reagovali tokom utakmice protiv Viljareala, a potom i u sredu, kada je Alvares obavestio klub da neće doći na trening jer se ne oseća dobro.

1/10 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Iz Atletika su sada prema pisanju španskih medija poslali vrlo jasnu poruku.

"Igrač se predstavlja kao žrtva, ali jedina žrtva u slučaju Hulijana smo mi", navode izvori bliski klubu, uz tvrdnju da je Atletiko pretrpeo i finansijsku i reputacionu štetu.

Stav Atletika je jasan – nema ni jedan odsto šanse da Alvares bude prodat Barseloni.

"Ne postoji ni 0% šanse da ga prodamo Barseloni. Ovo nije pitanje novca, već dostojanstva", poručuju iz kluba.

Atletiko smatra da je u javnosti stvorena kampanja zasnovana na "brojnim lažima i poluistinama", dok ceo slučaj, kako tvrde, najviše šteti upravo madridskom klubu.

Posebno ističu da je Alvares, kao jedna od najvećih zvezda ekipe, trenutno potpuno van forme.