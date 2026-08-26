SAPUNICA LETA NEMA KRAJA - ALVAREZ NE MOŽE U BARSELONU! Atletiko zauzeo jasan stav: Ovo nije pitanje novca, već dostojanstva...
Nakon višemesečnih spekulacija, tenzije su dodatno porasle prošle nedelje, kada su navijači Atletika burno reagovali tokom utakmice protiv Viljareala, a potom i u sredu, kada je Alvares obavestio klub da neće doći na trening jer se ne oseća dobro.
Iz Atletika su sada prema pisanju španskih medija poslali vrlo jasnu poruku.
"Igrač se predstavlja kao žrtva, ali jedina žrtva u slučaju Hulijana smo mi", navode izvori bliski klubu, uz tvrdnju da je Atletiko pretrpeo i finansijsku i reputacionu štetu.
Stav Atletika je jasan – nema ni jedan odsto šanse da Alvares bude prodat Barseloni.
"Ne postoji ni 0% šanse da ga prodamo Barseloni. Ovo nije pitanje novca, već dostojanstva", poručuju iz kluba.
Atletiko smatra da je u javnosti stvorena kampanja zasnovana na "brojnim lažima i poluistinama", dok ceo slučaj, kako tvrde, najviše šteti upravo madridskom klubu.
Posebno ističu da je Alvares, kao jedna od najvećih zvezda ekipe, trenutno potpuno van forme.