Slušaj vest

Predstavnici nacionalnih saveza članica Uefa sastaju se u četvrtak u Monaku, uoči žreba za Ligu šampiona, i očekuje se da će tom prilikom okončati pretnju bojkotom, izjavio je za AP izvor upoznat sa ovim predlogom.

Taj izvor je govorio pod uslovom anonimnosti uoči sastanka zatvorenog za javnost.

Odustajanje od bojkota omogućiće šest evropskih reprezentacija da nastave pripreme za Svetsko prvenstvo za fudbalerke do 20 godina, koje počinje 5. septembra u Poljskoj.

Francuska i Španija su prošle nedelje objavile sastave timova za turnir na kom učestvuju 24 reprezentacije, a koji je pretio da postane neželjeno poprište sukoba u okviru otpora evropskog fudbala Infantinovom planu o uključivanju privatnih investitora.

Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Na turniru će učestvovati i Engleska, Italija, Portugal, kao i domaćin Poljska.

Infantino je prošlog meseca razbesneo fudbalske čelnike širom sveta kada je britanski dnevni list "Tajms" otkrio njegov plan o osnivanju posebne kompanije vredne 20 milijardi dolara, koja bi upravljala komercijalnim pravima Fife, uključujući i ona za Svetsko prvenstvo.

Investitori, predvođeni njujorškim fondom koji je osnovao Džošua Kušner, trebalo je da poseduju 20 odsto vlasništva u toj novoj kompaniji.

Predsednik Fife odustao je od svog predloga u roku od četiri dana usled žestokih reakcija i protivljenja koje je predvodila Uefa, uključujući i pretnju bojkotom, uz podršku Azijske fudbalske konfederacije (AFC) i Fudbalske konfederacije Kariba, Srednje i Severne Amerike (CONCACAF).

Negodovanje je dodatno podstaknuto kritikama koje su na račun plana i samog Infantina uputili visoki zvaničnici Fife.

Uefa je tada saopštila da zahteva uveravanja da ta nova kompanija, koja je trebalo da nosi naziv "Fifa Forward Enterprise", neće biti predstavljena u nekom drugom obliku.

Ta uveravanja su sada dobijena, rekao je izvor za AP.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Uefa je 1. avgusta saopštila da nema poverenja u Infantinovo rukovođenje, što je bio jasan signal da će pokušati da spreče njegov reizbor u martu naredne godine.

Fifa je prethodno odredila 18. novembar kao krajnji rok za prijavu kandidata za predsedničke izbore, četiri meseca pre glasanja 211 nacionalnih saveza članica u Rabatu.

Činilo se da je Infantinov reizbor bez protivkandidata, za četvrti i poslednji mandat koji bi trajao do 2031. godine, bio izvestan sve dok nije došlo do previranja izazvanih njegovim planom o uključivanju investitora.

Predstavnici 55 nacionalnih saveza članica Uefa prisustvuju sastanku u Monaku četiri nedelje nakon što su se ujedinili tokom onlajn poziva kako bi se dogovorili o bojkotu kojim se pretilo.

(Beta)