ZVEZDAN TERZIĆ NA TRENINGU CRVENE ZVEZDE PRED VIKTORIJU: Generalni direktor sa Marinom i upravom pružio podršku treneru i igračima
Izveštač Kurira iz Češke - Aleksandar Radonić
Fudbaleri Crvene zvezde odradili su lagan trening pred revanš utakmicu plej-ofa Lige Evrope, protiv Viktorije u Plzenju.
Trener Albert Rijera održao je govor igračima koji je trajao par minuta. Bilo je tu i zanimljivih opaski šala, jer su rad počeli sa osmehom na licu.
Bilo je jasno da su fudbaleri Crvene zvezde sa svojim trenerom Albertom Rijerom spremili taktiku za utakmicu protiv Viktorije još u Beogradu, pa su trening na Dosan Areni iskoristili da se dobro opuste. Zanimljive vežbice spremio je Španac za svoje fudbalere, a sve što su radili igrači i njegovi pomoćnici gledao je sa strane.
Tehnički direktor Marko Marin stigao je na trening i proveo nekoliko minuta u razgovoru sa Albertom Rijerom. Posle nekoliko minuta igrače i novinare pozdravio je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, koji je sa terena odgledao ceo trening.
Pored njega bili su tu i sportski direktor Mitar Mrkela, legenda kluba i četvrta Zvezdina zvezda Vladimir Petrović, kao i članovi UO Zoran Avramović i Nikola Dumnić, te prijatelji kluba koji su doputovali u Češku.