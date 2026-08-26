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Izveštač Kurira iz Češke - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde odradili su lagan trening pred revanš utakmicu plej-ofa Lige Evrope, protiv Viktorije u Plzenju.

Trener Albert Rijera održao je govor igračima koji je trajao par minuta. Bilo je tu i zanimljivih opaski šala, jer su rad počeli sa osmehom na licu.

1/13 Vidi galeriju Crvena zvezda odradila trening u Plzenju Foto: Kurir Sport

Bilo je jasno da su fudbaleri Crvene zvezde sa svojim trenerom Albertom Rijerom spremili taktiku za utakmicu protiv Viktorije još u Beogradu, pa su trening na Dosan Areni iskoristili da se dobro opuste. Zanimljive vežbice spremio je Španac za svoje fudbalere, a sve što su radili igrači i njegovi pomoćnici gledao je sa strane.

00:20 Crvena zvezda odradila trening u Plzenju Izvor: Kurir

Tehnički direktor Marko Marin stigao je na trening i proveo nekoliko minuta u razgovoru sa Albertom Rijerom. Posle nekoliko minuta igrače i novinare pozdravio je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, koji je sa terena odgledao ceo trening.

00:22 Ovako izgleda stadion u Plzenju Izvor: Kurir

Pored njega bili su tu i sportski direktor Mitar Mrkela, legenda kluba i četvrta Zvezdina zvezda Vladimir Petrović, kao i članovi UO Zoran Avramović i Nikola Dumnić, te prijatelji kluba koji su doputovali u Češku.