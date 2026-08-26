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Fudbaleri Sabaha iz Azerbejdžana najprijatnije su iznenađenje kvalifikacija za Ligu šampiona.

Na krilima Veljka Simića prošli su četiri kruga i izborili mesto u najkvalitetnijem evropskom takmičenju.

1/5 Vidi galeriju Veljko Simić, Sabah Foto: Cody Froggatt / Alamy / Profimedia, www.sabahfc.az

Simić je uspeo da osveti svoj bivši klub Crvenu zvezdu i izbaci Hapoel Ber Ševu u plej-ofu.

Kako ste proslavili plasman u Ligu šampiona?

– Toliko smo bili umorni da nije ni bilo prilike za slavlje. Svi smo verovali u uspeh, ali neverovatan je osećaj kad shvatiš da si to i ostvario. Dobili smo dva slobodna dana, pa ćemo posle toga da proslavimo kako treba – poručio je Veljko Simić za XtipSport.

Šta kaže gazda Jagub Husejnov, da li će da bude posebnih premija?

– Gazda je u euforiji. Premije su već dogovorene, ali nije isključeno da doda na ono što je obećano. Impresioniran je ovim uspehom kluba.

Posle devet godina postojanja, Sabah je ušao u Ligu šampiona. Koja je tajna uspeha ovog kluba?

– Definitivno je meteorski uspon, takve stvari se retko dešavaju, a koliko znam u Ligi šampiona se nije desilo nikada ranije. Verujem da je tajna u tome što su pravi ljudi na pravim mestima. Vrhunska je organizacija. Imao sam sreće da u karijeri budem u velikim klubovima, Zvezdi i Cirihu, a Sabah može da se uporedi sa njima. Sjajni predsednik, sportski direktor, trener... Pogodili su sa pojačanjima i desila se magija!

Gazda ste na terenu, igrate i u sredini i po bokovima. Verovatno prija saznanje da držite konce igre u svojim rukama?

– Prija, definitivno. Ovaj trener me najbolje razume, najbolje je shvatio moje kvalitete. Daje mi slobodu kreteanja, da po osećaju odem široko ili u dubinu, da se spustim po loptu. To mi dosta znači.

Dominirali ste u kvalifikacijama. Postigli ste šest golova, pet uzastopno. Taj niz ste prekinuli u utorak uveče. Da li ste zadovoljni vašim igrama do sada?

– Bilo bi bezobrazno da nisam zadovoljan. Tu su i golovi i pobede. Sve je bilo jako pozitivno i za mene i za ekipu. Gledam da uvek napredujem, da budem bolji. Da sam birao kvalifikacije, ne znam da li bih izabrao lepše od ovih.

Žreb je u četvrtak. Imate li neku želju?

– Babaroge ne možemo da izbegnemo, dobićemo po dve ekipe iz svakog šešira. Nemam nikoga koga bih više želeo od drugog. Nema mnogo lepših stvari od Lige šampiona koje fudbaleri mogu da iskuse.

Na neki način ste osvetili Crvenu zvezdu protiv Hapoela. Sigurno ste ovom eliminacijom bar malo zacelili ranu navijačima crveno-belih?

– Ako je tako – stvarno mi je drago zbog toga. Drago mi je što smo mi izbacili tim koji je izbacio Zvezdu. Meni je, kao navijaču Zvezde, teško bilo da gledam njenu eliminaciju. S druge strane, Hapoel je pokazao da je vrhunska ekipa, treba da mu se čestita na svemu, nijednu utakmicu nije odigrao kod kuće, a stigao je ovako daleko.

Možete li da uporedite Zvezdu, s kojom ste prvi put učestovovali u Ligi šampiona 2018. godine i ovaj Sabah?

– Užasno je teško da se prave poređenja takve vrste. Ta naša ekipa imala je dosta kvaliteta, ali izdvajao nas je duh i ljubav prema Zvezdi. Bili smo spremni na sve. Iz tog timskog duha i taktičke discipline pravili smo rezultate. U Sabahu nema tog navijačkog duha, svi smo stranci, ali dobra je hemija i igramo napadački fudbal. Čast mi je što sam bio deo te generacije Zvezde, kao što mi je čast i što sam deo ove genracije Sabaha. Bez ikakve dileme – Zvezda i Sabah su dva najbolja tima u kojima sam igrao.