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Utakmica između Hajduka i Rakova odigrana je 20. avgusta u Splitu, a završena je bez pobednika, 2:2.

1/4 Vidi galeriju Dinamo Zagreb - Viking Foto: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

U saopštenju se navodi da je Kontrolna, etička i disciplinska komisija UEFA kaznila Hajduk zbog upotrebe lasera, ubacivanja predmeta na teren, blokiranja prolaza, paljenja pirotehničkih sredstava, neprimerenog ponašanja tima i grube igre na duelu protiv Rakova.

Takođe, UEFA je uslovno kaznila klub iz Splita na dve godine delimičnim zatvaranjem tribina na narednom meču u evropskim takmičenjima zbog propusta u organizaciji utakmice protiv Rakova.

UEFA je u saopštenju navela da je novčano kaznila Rijeku sa ukupno 32.750 evra zbog incidenata navijača hrvatskog kluba na prvom duelu plej-ofa kvalifikacija za LK protiv Midtjilanda.

Utakmica je odigrana 20. avgusta u Danskoj, a Midtjiland je slavio sa 2:0.

Osim Hajduka, UEFA je kaznila i Dinamo iz Zagreba i to pred revanš utakmicu sa Vikingom. Ipak, kako Modri gostuju u Norveškoj, ova mera će stupiti na snagu u sledećoj evropskoj utakmici.

Apelaciono telo UEFA naložilo je delimično zatvaranje severne tribine stadiona Maksimir, zbog kršenja uslovne kazne iz decembra 2024. godine, nakon utakmice sa Borusijom Dortmund u Ligi šampiona.

Tanjug