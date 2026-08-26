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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21.00 čas igraju revanš meč plej-ofa za Ligu konferencija protiv Hetafea na svom stadionu u Humskoj.

Pred timom Saše Ilića je vraški težak zadatak pošto moraju da nadoknade 1:3 iz prvog meča u Madridu.

Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

 Neće biti lako, iako će crno-beli imati podršku punih tribina.

Toga je svestan i trener španske ekipe Hose Bordalas.

Bordalas očekuje teži meč u Beogradu, a veruje da Partizan ima kvalitet da odigra mnogo bolje.

- Ona utakmica u Madridu za nas više ne postoji. Pred nama je novih 90 minuta, na terenu koji ume da bude izuzetno komplikovan i u potpuno drugačijim okolnostima. Biće uzbudljivo i energično pred krcatim tribinama. Sasvim je normalno što je moj kolega to izjavio kako bi motivisao svoju ekipu. Izuzetno poštujem mišljenje Partizanovog trenera, jer na taj način pokušava da podigne igrače, što je potpuno prirodno. Svesni smo da će biti teško. Crno-beli imaju kvalitet da odigraju odličnu utakmicu - poručio je Bordalas.

Utakmica između Partizana i Hetafea igra se u četvrtak od 21 čas.

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