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AEK je poveo već u 7. minutu, golom Luke Jovića.

1/8 Vidi galeriju Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Centrirao je Rota sa desne strane, a Jović fantastičnim udarcem glavom zakucao loptu u mrežu za potpunu ludnicu na stadionu.

Podsetimo da je prvi meč u Sofiji završen bez golova 0:0 i tim Marka Nikolića ima rezultat koji ga vodi u Ligi šampiona.

AEK je furiozno ušao u utakmicu i do poluvremena postigao još dva gola.

Dvostruki strelac bio je Varga u 12. i 29 . minutu.

Luka Jović je u 55. minutu postigao i svoj drugi gol na utakmici. Dosuđen je penal za AEK, a srpski golgeter bio je nepogrešiv sa kreča.

To je bio i konačan rezultat utakmice.

Tim Marka Nikolića se u velikom stilu plasirao u Ligu šampiona.