Fudbaleri AEK-a ubedljivo su savladali su Levski rezultatom 4:0 u revanš meču plej -ofa za Ligu šampiona.
LIGA ŠAMPIONA
LUKA JOVIĆ ODVEO AEK U LIGU ŠAMPIONA: Srbin dvostruki strelac, tim Marka Nikolića pregazio Bugare za ludnicu u Atini!
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AEK je poveo već u 7. minutu, golom Luke Jovića.
Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia
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Centrirao je Rota sa desne strane, a Jović fantastičnim udarcem glavom zakucao loptu u mrežu za potpunu ludnicu na stadionu.
Podsetimo da je prvi meč u Sofiji završen bez golova 0:0 i tim Marka Nikolića ima rezultat koji ga vodi u Ligi šampiona.
AEK je furiozno ušao u utakmicu i do poluvremena postigao još dva gola.
Dvostruki strelac bio je Varga u 12. i 29 . minutu.
Luka Jović je u 55. minutu postigao i svoj drugi gol na utakmici. Dosuđen je penal za AEK, a srpski golgeter bio je nepogrešiv sa kreča.
To je bio i konačan rezultat utakmice.
Tim Marka Nikolića se u velikom stilu plasirao u Ligu šampiona.
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