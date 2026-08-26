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AEK je poveo već u 7. minutu, golom Luke Jovića.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Centrirao je Rota sa desne strane, a Jović fantastičnim udarcem glavom zakucao loptu u mrežu za potpunu ludnicu na stadionu.

Podsetimo da je prvi meč u Sofiji završen bez golova 0:0 i tim Marka Nikolića ima rezultat koji ga vodi u Ligi šampiona.

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