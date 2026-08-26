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Izveštač Kurira iz Češke - Aleksandar Radonić

Albert Rijera bio je nasmejan, a ujedno i zagonetan na konferenciji pred utakmicu Crvene zvezde i Viktorije, u revanš meču za Ligu Evrope.

1/13 Vidi galeriju Crvena zvezda odradila trening u Plzenju Foto: Kurir Sport

Kada su srpski novinari insistirali na sastavu, da ga otkrije Albert Rijera, Španac je napravio izraz koji je jasno pokazivao da sprema određene promene u odnosu na beogradsku noć 20.avgusta.

Crvena zvezda će početi u formaciji 3-4-3, koji će Rijera modifikovati tokom utakmice u 3-2-2-2-1 ili 4-3-3. Zavisno od određenih situacija u odnosu na protivnika.

Mateus je siguran na golu, tu nije bilo ikakvih dilema. Međutim, kada je odbrana u pitanju tu je došlo do određenih pomeranja, jer je u odnosu na prvu meč Seol napustio Crveni zvezdu i za 4.000.000 evra se preselio u Augzburg.

Odlučio se Albert Rijera za Miloša Veljkovića i Derika Lukasena, a njima je kao trećeg štopera priključio Franklina Tebua Učenu. Upravo će Nigerijac biti taj koji će zameniti Seola.

Jasno je na konferenciji Albert Rijera poručio da su ga mnogi igrači zadovoljili protiv Čukaričkog i napravili mu slatke muke za Viktoriju. Očigledno je Učena bio taj koji je položio ispit i izborio pravo da zaigra u startnih 11.

A, nije bio Učena jedini koji je položio u nedelju, uradili su to i Tomas Handel koji nije licenciran za ovu rundu, zatim Kristijan Balov, Matej Gaštarov...

Trojica sjajnih štopera imaće pomoć Radeta Krunića, koji će kao u Beogradu imati ulogu da veže zadnju liniju sa veznom redom. Baš kao što je to činio u Beogradu, kada je briljirao na mestu defanzivca, a onda se pretvarao u savršenog asistenta ili fudbalera koji hapsi pasove protivničkog tima na sredini terena.

U veznom redu ne bi trebalo da bude promena. Timi Maks Elšnik, Mohamed Čam i Mirko Ivanić su bili među najboljima u prvoj utakmici, pa je red da dobiju poverenje i u revanšu. Mladi Vasilije Kostov nije blistao u prvom meču, pravio je previše grešaka, bio nesiguran. Ali, Albert Rijera ima razumevanja za sve one koji greše, posebno kada su u pitanju mladi fudbaleri. Na desnoj strani igraće Osman Bukari, kojem je skrenuto da više igra za kolektiv, nego za sebe.

Marko Arnautović je prvi izbor za mesto napadača. Šansu da klupe tražiće Džej Enem.

Tim Crvene zvezde za Viktoriju - Mateus, Lukasen, Veljković, Učena - Krunić, Elšnik, Kostov, Čam - Bukari, Arnautović, Ivanić.