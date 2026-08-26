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Zvezda je ubedljivo slavila u prvom meču sa 3:0, ali novi trener Viktorije Plzenj Radoslav Kovač veruje u preokret.

1/40 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić

"Preokret može da se desi, mada smo svesni da bi bio ravan čudu. Nismo imali mnogo vremena. Došli smo sa nekim idejama, ali u tako kratkom periodu bilo bi previše informacija da sve odmah prenesemo igračima. Mnogo smo radili na mentalitetu. Neke stvari smo promenili i nadam se da će to biti u pozitivnom smislu", rekao je Kovač.

Kovač je ostao "zakopčan" na pitanje o tome šta je zatekao u ekipi po dolasku na klupu Viktorije.

"Ne bih to komentarisao. Rezultati nisu bili idealni. Da jesu, ne bih sada sedeo ovde. Šta je bilo i kako je bilo, rešili smo iza zatvorenih vrata".

Bez obzira na ne baš sjajnu situaciju trener ekipe iz Plzenja je optimista.

"Moji prvi utisci su samo pozitivni. Mnogo razgovaramo sa igračima kako bismo pokrenuli njihov potencijal. Znamo da ga imaju. Uveren sam da ćemo izvući maksimum iz svega ovoga".

Utakmica je na programu u četvrtak od 19 časova.