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Fabricio Romano je potvrdio ono što je bilo poznato već nekoliko dana - Aston Vila je prihvatila ponudu Al Hilala koja iznosi 58.400.000 evra uz 2.000.000 kroz bonuse.

1/5 Vidi galeriju Finale Lige Evropa 2026 Frajburg - Aston Vila Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia, Ralf Brueck / imago sportfotodienst / Profimedia

Oli Votkins je još tokom prošle sedmice dao zeleno svetlo za ovaj transfer, jer je dobio astronomske uslove, zbog čega je i propustio prvo kolo Premijer lige protiv Brajtona.

Al Hilal je tako završio još jedan veliki posao, nakon što je prethodno dogovorio i sve uslove sa Gabrijelom Martinelijem, koji stiže iz Arsenala u paketu od 65.000.000 evra.

S druge strane, sada ostaje da vidimo šta će u finišu prelaznog roka odraditi Aston Vila, ali zna se da je Nikolas Džekson dogovorio transfer i da će izvesno u narednih 48 sati preći iz Čelsija na "Vila park" za čak 70.000.000 evra.

Ipak, Vila će morati da dovede još nekoliko pojačanja, jer ne treba zaboraviti da su od Ezrija Konse, Morgana Rodžersa i Jurija Tilemansa inkasirali gotovo 250.000.000 evra, a najskuplje pojačanje od 60.000.000 je Johan Manzambi iz Frajburga, dok je Žoao Gomeš stigao iz Vulvsa za 40.000.000, te su stigli i golman Zion Suzuki za 30.000.000 i bek Mateo Ruđeri za 25.000.000.