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Dinamo je u revanš meču poražen na gostovanju od norveškog Vikinga nakon preokreta rezultatom 3:1.

Dinamo Zagreb - Viking Foto: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Pošto je prvi meč na Maksimiru završen nerešenuim rezultatom 2:2 norveški šampion izborio je plasman u elitu.

Počelo je odlično po Dinamo pošto je Hoča doveo Zagrebčane u vođstvo u 10. minutu.

Međutim kao i u prvom meču kada je poveo sa 2:0, Dinamo je tu potpuno stao.

Viking je izjednačio golom Tripića iz penala u 18. minutu. Ovim rezultatom završilo se prvo poluvreme.

U nastavku Viking je sva dva brza gola rešio pitanje pobednika. Austbo u 48. i  Moi 50. minutu doneli su norveškom prvaku plasman u Ligu šampiona.

Dinamo će takmičenje nastaviti u grupnoj fazi Lige Evrope. Zanimljivo da ukoliko Crvena zvezda opravda očekivanja i sačuva 3:0 protiv Viktorije, može doći do epskog duela Dinama i Zvezde nakon više od 35 godina čekanja.

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