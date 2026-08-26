HRVATSKI KLUB SE ŽESTOKO OBRUKAO! Dinamo imao sve u svojim rukama pa ostao bez Lige šampiona! Da li ćemo gledati epski duel sa Zvezdom?
Dinamo je u revanš meču poražen na gostovanju od norveškog Vikinga nakon preokreta rezultatom 3:1.
Pošto je prvi meč na Maksimiru završen nerešenuim rezultatom 2:2 norveški šampion izborio je plasman u elitu.
Počelo je odlično po Dinamo pošto je Hoča doveo Zagrebčane u vođstvo u 10. minutu.
Viking je izjednačio golom Tripića iz penala u 18. minutu. Ovim rezultatom završilo se prvo poluvreme.
U nastavku Viking je sva dva brza gola rešio pitanje pobednika. Austbo u 48. i Moi 50. minutu doneli su norveškom prvaku plasman u Ligu šampiona.
Dinamo će takmičenje nastaviti u grupnoj fazi Lige Evrope. Zanimljivo da ukoliko Crvena zvezda opravda očekivanja i sačuva 3:0 protiv Viktorije, može doći do epskog duela Dinama i Zvezde nakon više od 35 godina čekanja.