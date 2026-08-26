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Prednost Realu doneo je Kilijan Mbape golom u 40. minutu, a izjednačenje Real Sosijedadu Luka Sučić pogotkom četiri minuta kasnije.

Vođstvo Realu vratio je Mbape golom u 60. minutu, a prednost je uvećao Vinisijus Žunior pogotkom u 68. minutu.

1/4 Vidi galeriju Real Madrid - Real Sosijedad, La Liga 26.8.2026 Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Konačan rezultat je u 80. minutu postavio Mbape, svojim trećim pogotkom na utakmici.

Nakon po dve odigrane utakmice u Primeri ove sezone, Real Madrid ima šest bodova, dok je Real Sosijedad i dalje bez osvojenog boda.

Real Madrid će u svojoj narednoj utakmici u Primeri dočekati Malagu, dok će Real Sosijedad u San Sebastijanu biti domaćin protiv Espanjola.