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Kada je reč o golmanima, čini se da trenutno nema potpuno sigurne opcije. Ipak, prednost bi mogao da dobije Miloš Krunić, posebno nakon grešaka Marka Miloševića u Madridu.

Odbrambena linija trebalo bi da ostane ista kao na "Koliseumu". Milan Roganović, Nikola Simić i Stefan Mitrović trebalo bi da čine standardnu defanzivnu trojku, iako najiskusniji među njima u poslednje vreme nije na očekivanom nivou. Samson Nvulu bi, zahvaljujući zalaganju i dobrim partijama, trebalo da dobije prednost u odnosu na Vukašina Đurđevića, koji je u poslednje vreme u slaboj formi.

Idrisu Baba ostavio je dobar utisak u Španiji i pokazao da može mnogo da doprinese, naročito u defanzivnim zadacima. Očekuje se da počne utakmicu, baš kao i Milan Vukotić, koji bi trebalo da ima nešto povučeniju ulogu.

U ofanzivnijem delu veznog reda mogli bi da se nađu dvojica novajlija. Igor Miladinović bi trebalo da zauzme mesto u sredini, nakon što je na debiju iznudio crveni karton, dok bi Nikola Čumić mogao da deluje po levoj strani. Čumić je uneo živost po ulasku u igru, mada je u velikoj prilici pokazao i dozu sebičnosti.

Na desnom krilu očekuje se Demba Sek, uprkos problemima sa disciplinom.

Že je na Iberijskom poluostrvu ostavio veoma dobar utisak, pa bi trebalo da predvodi napad od prvog minuta, iako ima manje probleme sa povredom.

Sa klupe će svoju priliku čekati Erik Kojzek, Čaka Traore, Bogdan Kostić i ostali igrači. Zubairu neće biti u konkurenciji zbog suspenzije, dok Ugrešić neće biti u protokolu nakon transfera u PAOK.

Očekivani sastav: Krunić, Roganović, Simić, Mitrović, Nvulu, Baba, Vukotić, Miladinović, Čumić, Sek, Že.

1/13 Vidi galeriju Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport