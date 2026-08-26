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Fudbaleri Slovana iz Bratislave plasirali su se u ligašku fazu Lige šampiona, pošto su večeras u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija, na gostujućem terenu, posle produžetaka pobedili Celje 2:1, nakon što je regularni deo meča završen nerešenim rezultatom 1:1.

1/13 Vidi galeriju Crvena zvezda odradila trening u Plzenju Foto: Kurir Sport

Prva utakmica, odigrana u Bratislavi, završena je nerešeno 1:1, pa je Slovan u dvomeču pobedio ukupnim rezultatom 3:2.

Prednost Slovanu u revanš meču doneo je Andraž Šporar golom u 18. minutu, a izjednačenje Celju Svit Sešlar pogotkom iz penala u 34. minutu.

Pobedonosan gol za Slovan postigao je Kristijan Martines u 100. minutu.

Srpski defanzivac Svetozar Marković odigrao je celu utakmicu za Celje, dok njegov sunarodnik i klupski saigrač, golman Aleksandar Popović nije ulazio u igru.

Celje će u nastavku sezone igrati u ligaškoj fazi Lige Evropa.