POZNATI SVI UČESNICI LIGE ŠAMPIONA! Sve pršti od iznenađenja: Evo kada je žreb i gde možete da gledate prenos
Posle revanš utakmica plej-ofa poznati su svi učesnici Lige šampiona za sezonu 2026/27.
Malo je reći da će se u žrebu naći neka neočekivana imena.
Žreb za grupnu fazu Lige šampiona je na programu u četvrtak u 18 časova u Nionu.
U “bubnju” će biti 36 klubova, 29 koji su se našli direktno u ligaškoj fazi i sedam koji su se plasirali iz kvalifikacija.
Timovi će biti podeljeni u četiri šešira po devet timova po UEFA klupskom koeficijentu.
Branilac titule PSŽ dobija automatski mesto u prvom šeširu, koje nije rezervisano za šampione najjačih liga kao do sada, kao ni za tim koji je osvojio Ligu Evrope prošle sezone.
Sastavi šešira
1. šešir: PSŽ, Bajern Minhen, Real Madrid, Liverpul, Inter, Mančester siti, Arsenal, Barselona, Atletiko Madrid.
2. šešir: Borusija Dortmund, Roma, Sporting, Aston Vila, Porto, Mančester junajted, Klub Briž, Real Betis, PSV Ajndhoven.
3. šešir: Fejenord, Lil, Bode Glimt, Napoli, Lajpcig, Viljareal, Šahtjor, Galatasaraj, Fenerbahče.
4. šešir: Slavija Prag, Štutgart, LASK, Komo, Lens, Sabah, AEK Atina, Viking, Slovan Bratislava.
Svaki klub će na žrebu dobiti po dva rivala iz svakog šešira i odigraće po osam utakmica u ligaškoj fazi. Ukupno će biti odigrano 144 meča.
Klubovi iz iste zemlje ne mogu da se sastanu u ligaškom delu, a jedan tim može da igra protiv najviše dve ekipe iz iste države.
Prvo kolo Lige šampiona je na programu od 8. do 10. septembra, a poslednje 27. januara 2027. godine. Finale je zakazano za 5. jun u Madridu.
Kompletan raspored ligaškog dela takmičenja biće poznat u subotu, 29. avgusta.
Direktan TV prenos žreba za Ligu šampiona je na kanalu Arena 3 premium.