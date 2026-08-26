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Posle revanš utakmica plej-ofa poznati su svi učesnici Lige šampiona za sezonu 2026/27.

Malo je reći da će se u žrebu naći neka neočekivana imena.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, nordphoto GmbH / Straubmeier / imago sportfotodienst / Profimedia

Žreb za grupnu fazu Lige šampiona je na programu u četvrtak u 18 časova u Nionu.

U “bubnju” će biti 36 klubova, 29 koji su se našli direktno u ligaškoj fazi i sedam koji su se plasirali iz kvalifikacija.

Timovi će biti podeljeni u četiri šešira po devet timova po UEFA klupskom koeficijentu.

Branilac titule PSŽ dobija automatski mesto u prvom šeširu, koje nije rezervisano za šampione najjačih liga kao do sada, kao ni za tim koji je osvojio Ligu Evrope prošle sezone.

Sastavi šešira

1. šešir: PSŽ, Bajern Minhen, Real Madrid, Liverpul, Inter, Mančester siti, Arsenal, Barselona, Atletiko Madrid.

2. šešir: Borusija Dortmund, Roma, Sporting, Aston Vila, Porto, Mančester junajted, Klub Briž, Real Betis, PSV Ajndhoven.

3. šešir: Fejenord, Lil, Bode Glimt, Napoli, Lajpcig, Viljareal, Šahtjor, Galatasaraj, Fenerbahče.

4. šešir: Slavija Prag, Štutgart, LASK, Komo, Lens, Sabah, AEK Atina, Viking, Slovan Bratislava.

Svaki klub će na žrebu dobiti po dva rivala iz svakog šešira i odigraće po osam utakmica u ligaškoj fazi. Ukupno će biti odigrano 144 meča.

Klubovi iz iste zemlje ne mogu da se sastanu u ligaškom delu, a jedan tim može da igra protiv najviše dve ekipe iz iste države.

Prvo kolo Lige šampiona je na programu od 8. do 10. septembra, a poslednje 27. januara 2027. godine. Finale je zakazano za 5. jun u Madridu.

Kompletan raspored ligaškog dela takmičenja biće poznat u subotu, 29. avgusta.

Direktan TV prenos žreba za Ligu šampiona je na kanalu Arena 3 premium.