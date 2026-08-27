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Fenerbahče je napravio veliki podvig i posle 17 godina izborio plasman u Ligu šampiona, ali je istorijsku noć zasenio veliki skandal na stadionu Liona!

U centru haosa našao se Mateo Genduzi, koji je provocirao domaće navijače, a zatim je nastao opšti metež u koji su se umešali fudbaleri, članovi stručnih štabova, obezbeđenje, pa čak i jedan navijač!

Fenerbahče je slavio sa 2:1 na gostovanju Lionu i tako, posle remija 1:1 u prvom meču, ukupnim rezultatom 3:2 izborio mesto u ligaškoj fazi Lige šampiona. Vedat Murići i Arči Braun doneli su Turcima veliku prednost, dok je Malik Fofana uspeo samo da ublaži poraz domaćina.

Međutim, ono što je usledilo posle poslednjeg zvižduka bilo je mnogo ružnije od svega što se događalo tokom utakmice.

A glavni akter bio je Mateo Genduzi.

1/6 Vidi galeriju Fudbaler Fenerbahčea Mateo Genduzi Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Francuski vezista Fenerbahčea posebno je bio na meti domaćih navijača zbog svoje prošlosti u dresu Olimpika iz Marseja, velikog rivala Liona. Tokom zagrevanja bio je žestoko izviždan, a prema snimcima i izveštajima stranih medija, na provokacije sa tribina odgovorio je pokazivanjem srednjeg prsta.

Tenzična atmosfera tako je postojala od samog početka, ali je eksplodirala kada je sudija odsvirao kraj.

Fenerbahče je počeo da slavi plasman, a Genduzi je odlučio da dodatno provocira domaće. Prišao je prostoru ispred tribina, gestikulirao prema navijačima, a zatim je pred kamerama uzviknuo:

"Napred, Marsej!"

Za domaće navijače to je bila kap koja je prelila čašu. Genduzi je, naime, upravo u dresu Marseja proveo nekoliko sezona i zbog toga je u Lionu odavno jedan od posebno omraženih gostujućih fudbalera. Francuz je uzvikom dodatno podgrejao atmosferu, a zatim je došlo do koškanja sa igračima Liona.

I onda je nastao HAOS!

Fudbaleri oba tima utrčali su u gužvu, a uključili su se i članovi stručnih štabova. Igrači Fenerbahčea pokušavali su da zaštite Genduzija, dok su ljudi iz Liona krenuli prema njemu. Obezbeđenje je imalo pune ruke posla da razdvoji zaraćene strane.

Ali tu nije bio kraj!

Drama se nastavila prilikom odlaska igrača prema svlačionicama. U jednom trenutku jedan navijač Liona uspeo je da se približi prostoru kod tunela i krene prema Genduziju. Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama pokazuju novu gužvu, a među ljudima koji su se umešali bio je i Fenerbahčeov golman Ederson.

Još ozbiljnije tvrdnje stižu iz brazilskih i drugih stranih medija.

Prema njihovim navodima, trener golmana Liona Antonio Fereira pokušao je da fizički nasrne na Genduzija, ali ga je zaustavio član obezbeđenja. Nakon toga je delegacija Fenerbahčea krenula prema njemu, pa je nastao novi obračun koji se nastavio sve do ulaska u tunel.

Na snimcima se vidi potpuni metež - ljudi se guraju, pokušavaju da dođu jedni do drugih, obezbeđenje razdvaja učesnike, dok pojedini fudbaleri pokušavaju da smire situaciju.

Umalo je sve preraslo u ozbiljnu tuču!

Genduzi se, međutim, nije povukao bez objašnjenja.

Posle svega francuski fudbaler poručio je da nije slučajno burno reagovao, tvrdeći da su ga domaći navijači tokom čitave utakmice vređali na ličnom nivou.

„Vređali su moju majku i moju porodicu više od 90 minuta. Za mene je to bilo nepoštovanje. Ako posle toga ne možemo da slavimo kako želimo, onda je to šteta“, rekao je Genduzi.

On je, dakle, pokušao da objasni zbog čega je odlučio da uzvrati provokacijama, ali njegove proslave svakako su dodatno raspalile već usijanu atmosferu.

Posebno je zanimljivo što je Genduzi već pre početka utakmice bio u centru pažnje upravo zbog reakcije prema domaćim navijačima. Sve je ukazivalo da bi ovo mogla biti veoma burna noć, a posle poslednjeg zvižduka to se i obistinilo.

Fenerbahče će tako dugo pamtiti ovu noć - posle 17 godina vratio se u Ligu šampiona, ali će se o velikoj pobedi u Lionu pričati i zbog neverovatnih scena koje su usledile nakon utakmice.

Umesto velikog fudbalskog slavlja - haos, provokacije, jurnjava i obračun u tunelu!