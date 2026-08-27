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Dinamo je doživeo težak udarac u Norveškoj!

Zagrepčani su izgubili od Vikinga sa 3:1 i ostali bez Lige šampiona, a način na koji su ispali izazvao je lavinu kritika u hrvatskim medijima. Od „raspada u tri minuta“, preko izgubljenih miliona, do brutalnih ocena igre - tamošnja javnost nije štedela prvaka Hrvatske.

1/4 Vidi galeriju Dinamo Zagreb - Viking Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Dinamo je u Stavanger otišao sa velikim ambicijama, ali se iz Norveške vraća praznih ruku kada je u pitanju Liga šampiona. Posle 2:2 na Maksimiru, Zagrepčani su poveli preko Arbera Hodže i delovalo je da su na dobrom putu ka velikom cilju.

A onda, potpuni preokret.

Viking je izjednačio iz penala, a u drugom poluvremenu je za samo nekoliko minuta postigao još dva gola i praktično rešio dvomeč. Norvežani su slavili 3:1, odnosno 5:3 ukupno, i prvi put u istoriji kluba izborili plasman u ligašku fazu Lige šampiona.

"Dinamo nestao u 60 sekundi"

Jedan od najupečatljivijih naslova stigao je iz Jutarnjeg lista:

"Zbogom Ligo šampiona, adio 40 milijuna €. Dinamo nestao za 60 sekundi, a superbogataši uložili u VAR", naslov je komentara Dražena Krušelja.

Hrvatski novinar posebno se osvrnuo na neverovatan rasplet posle dva meča, uz ocenu da je Dinamo tokom tri sata fudbala ostavio utisak najmanje ravnopravnog, a možda čak i kvalitetnijeg rivala, ali da je na kraju ostao bez svega.

Naslov "nestao za 60 sekundi" odnosi se na ono što se dogodilo početkom drugog poluvremena - Viking je u kratkom razmaku postigao dva gola i potpuno preuzeo kontrolu nad utakmicom.

Jutarnji je, dakle, Dinamov poraz predstavio kao ogroman sportski, ali i finansijski udarac.

"Mučnina je u želucu"

Još brutalniji bio je komentar bivšeg hrvatskog reprezentativca i trenera Krunoslava Jurčića.

Naslov koji je privukao veliku pažnju glasi:

"Dinamo ima jedan strahoviti nedostatak. Mučnina je u želucu, ovaj dvojac posebno me razočarao."

Jurčić nije problem video samo u rezultatu.

Njega je, kako je objasnio, posebno pogodilo to što je Dinamo ispao od ekipe koju ne smatra kvalitetnijom od zagrebačkog kluba.

Upravo je to možda i glavna tema hrvatskih analiza - nije toliko problem što je Dinamo ispao od norveškog kluba, već način na koji je ispao.

"Dinamo nije ekipa, izgledali su kao mala deca"

Na tPortalu je, pak, osvanuo naslov koji je još direktniji:

"Dinamo nije ekipa, igrači su izgledali kao mala deca. Nije mi jasno što taj igrač uopšte igra!“

Izrečena je veoma oštra ocena igre Zagrepčana, uz konstataciju da je Viking delovao kao prava ekipa, dok je Dinamo u ključnim trenucima potpuno izgubio kontrolu.

Posebno se apostrofira upravo raspad u drugom poluvremenu.

"Nema karakter za Ligu šampiona"

Ono što je posebno zanimljivo jeste da su se u hrvatskim medijima pojavile i reakcije iz regiona.

"T Portal" je preneo brutalnu ocenu jednog sportskog portala iz naše zemlje:

"Dinamo ima kvalitet, ali nema karakter za Ligu šampiona."

Uz to je izdvojen naslov:

"Dinamo opet vodio i opet se ugasio - još jedna velika noć norveškog fudbala."

To je zapravo savršeno opisalo ono što se Dinamu dogodilo u obe utakmice.

Na Maksimiru je vodio 2:0, pa dozvolio Vikinga da se vrati na 2:2.

U revanšu je opet prvi poveo, a onda dozvolio potpuni preokret.

"Epski raspad Modrih u samo tri minuta"

Ni Slobodna Dalmacija nije birala reči.

Njihov naslov bio je:

"Epski raspad Modrih u samo tri minuta: Norvežani potopili Dinamo, ništa od Lige šampiona.“

I upravo su tri minuta bila ključna.

Viking je u drugom poluvremenu postigao dva pogotka u veoma kratkom periodu i praktično nokautirao Dinamo.

Hrvatski mediji zato posebno analiziraju psihološki pad ekipe u trenutku kada je imala sve u svojim rukama.

"Navijači besni - SRAM VAS BILO"

Posle utakmice nije bilo nezadovoljstvo samo u medijima.

Dinamovi navijači su otvoreno iskazali bes prema pojedinim igračima i treneru Mariju Kovačeviću.

"T Portal" navodi da su posebno na udaru bili golman Ivan Nevistić i Mateo Lisica, dok je deo navijača kritikovao i Kovačevićev izbor igrača i izmene.

Naslov je dovoljno jasan:

"Dinamovi navijači tjeraju dvojicu igrača nakon poraza, a besni su i na Kovačevića: Sram te bilo!"

Dakle, u Zagrebu se poraz nije završio poslednjim sudijskim zviždukom.

Na red je došao i novac

Poseban deo priče jeste finansijski udarac.

Jutarnji navodi da će Viking za ulazak u Ligu šampiona dobiti 18,62 miliona evra, dok Dinamu pripada 4,29 miliona za ispadanje u plej-ofu Lige šampiona i još 4,31 milion za plasman u Ligu Evrope – ukupno oko 8,6 miliona evra iz tih osnovnih nagrada.

Pre revanša je "24sata" računao da bi Dinamo prolaskom Vikinga mogao da dođe do najmanje 19,42 miliona evra, uz procene da bi ukupna zarada mogla da bude još veća.

Zato hrvatski mediji sada toliko potenciraju izgubljene milione.

Dinamo nije izgubio samo utakmicu. Izgubio je i ogromnu finansijsku priliku.

Ipak, neće ostati bez Evrope.

Zagrepčani će sezonu nastaviti u Ligi Evrope, dok je Viking ispisao istoriju i prvi put u istoriji kluba izborio ligašku fazu Lige šampiona. Uz to, Norveška će prvi put od 1999. imati dva kluba u elitnom takmičenju – Viking i Bode/Glimt.

A možda najzanimljiviji detalj cele priče jeste to što je hrvatska javnost od ekipe koja je trebalo da bude favorit dobila potpuno drugačiju sliku.

Vodili su u obe utakmice. Imali su prolaz u svojim rukama. I oba puta su se raspali.

Zato je reakcija hrvatskih medija toliko oštra.

Od "Zbogom Ligo šampiona", preko "mučnine u želucu", do ocene da su igrači izgledali "kao mala deca"– Dinamov krah u Stavangeru očigledno je mnogo više od običnog ispadanja.