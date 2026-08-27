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AEK iz Atine je na srpski pogon stigao do Lige šampiona.

Marko Nikolić, Luka Jović i Mijat Gaćinović vodili su grčku ekipu ka eliti i u revanš meču protiv Levskog iz Sofije slavili su sa ubedljivih 4:0.

Luka Jović na meču AEK - Levski Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia

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