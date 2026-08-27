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Fudbaleri norveškog Vikinga plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u revanš meču plej-ofa bili bolji od Dinama iz Zagreba sa 3:1.

Viking - Dinamo Zagreb 3:1 Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Dinamo je poveo sa 1:0, ali je domaćin već do poluvremena izjednačio, a potom i okrenuo rezultat, te ostvario plasman u elitu.

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