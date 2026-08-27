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Fudbaleri Fenerbahčea plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u ludom meču u Francuskoj savladali Lion sa 2:1.

Fudbaleri Fenerbahčea na meču protiv Liona u Francuskoj Foto: Quentin Montiel-Font / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ko nije gledao ovu utakmicu - svašta je propustio, ali u sledećem snimku može videti golove i najzanimljivije detalje...

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Ovako izgleda stadion u Plzenju Izvor: Kurir