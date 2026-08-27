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Fudbaleri Slovana iz Bratislave plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u Sloveniji savladali Celje sa 2:1 posle produžetaka.

Celje - Slovan 1:2 Foto: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia, Dominika Kortvelyesiova / imago sportfotodienst / Profimedia

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