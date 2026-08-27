Susret je završen 2:1...
Fudbal
SLOVACI BOLJI OD SLOVENACA! Pogledajte kako je Slovan pobedio Celje posle produžetaka i stigao do Lige šampiona (VIDEO)
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Fudbaleri Slovana iz Bratislave plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u Sloveniji savladali Celje sa 2:1 posle produžetaka.
Celje - Slovan 1:2 Foto: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia, Dominika Kortvelyesiova / imago sportfotodienst / Profimedia
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