Susret je završen 4:1...
Fudbal
"KRALJEVSKI" KLUB UPALIO MAŠINU U DRUGOM POLUVREMENU! Pogledajte kako je Real u Madridu savladao ekipu Sosjedada (VIDEO)
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Fudbaleri Real Madrida savladali su Real Sosjedad sa 4:1, iako su mašinu upalili tek u drugom poluvremenu pošto je prvo završeno bez pobednika - 1:1.
Fudbaleri Real Madrida Foto: Cheng Min / Xinhua News / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
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