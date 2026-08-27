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Fudbaleri Real Madrida savladali su Real Sosjedad sa 4:1, iako su mašinu upalili tek u drugom poluvremenu pošto je prvo završeno bez pobednika - 1:1.

Fudbaleri Real Madrida Foto: Cheng Min / Xinhua News / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

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