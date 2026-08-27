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Haos koji je izbio posle utakmice dobio je i novu dimenziju! Dok snimci provokacija i fizičkog obračuna na terenu kruže društvenim mrežama, glavni akter incidenta Mateo Genduzi odlučio je da progovori i otkrije šta se, prema njegovim rečima, dešavalo pre nego što je sve eksplodiralo.

Francuz tvrdi da provokacije nisu počele njegovim ponašanjem, već mnogo ranije.

"Znate, kada imate 60.000 ljudi koji vam vređaju porodicu, majku, decu, još pre utakmice, a niko iz sudijske ekipe ne kaže stadionu da prestane... To pogađa", rekao je Genduzi posle meča.

On tvrdi da je uvrede slušao tokom čitavih 90 minuta, pa čak i za vreme zagrevanja, zbog čega je smatrao da ima pravo da odgovori na svoj način.

"Ako želite da se zadirkujemo, onda to mora da bude u oba smera. Vređali su moju majku i porodicu i za mene je to bilo nepoštovanje", poručio je fudbaler Fenerbahčea.

A onda je objasnio i zbog čega je provocirao navijače Liona.

Genduzi je posle poslednjeg zvižduka prišao tribinama, uzvikivao "Allez l'OM!", odnosno "Napred Marsej!", a napravio je i čuveni gest rukama koji se povezuje sa francuskim reperom Žilom. Za nekadašnjeg igrača Marseja, koji je za taj klub odigrao 103 utakmice, poruka je bila jasna.

"Svi znaju da navijam za Marsej, to nikada nisam skrivao. To je samo zadirkivanje. Vređali su moju porodicu, pa ako posle toga ne mogu da napravim gest Žila, gde smo onda?", rekao je Genduzi.

1/6 Vidi galeriju Fudbaler Fenerbahčea Mateo Genduzi Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Toliso ga javno prozvao

Ipak, njegovo objašnjenje nije naišlo na razumevanje u taboru Liona.

Kapiten francuskog kluba Korentan Toliso nije želeo da opravdava Genduzijeve poteze i jasno je osudio njegovo ponašanje.

"Ne možemo da reagujemo tako", poručio je Toliso, koji je posle eliminacije svog tima bio vidno razočaran.

A sve je moglo da bude mnogo gore.

Posle Genduzijevih provokacija došlo je do koškanja između igrača, a situacija je eskalirala i u tunelu. Prema izveštajima francuskih medija, Antonio Fereira, trener golmana Liona, krenuo je ka Genduziju, nakon čega su se umešali članovi oba stručna štaba i igrači.

Obezbeđenje je moralo da interveniše kako bi sprečilo novu eskalaciju, dok su igrači Fenerbahčea pokušavali da se probiju ka svlačionici.

Tako je utakmica koja je trebalo da bude istorijska za Fenerbahče, prvi plasman u Ligu šampiona posle 17 godina, završena scenama kakve će se dugo prepričavati.

A Genduzi je posle svega poslao poruku koja će gotovo sigurno dodatno podgrejati celu priču:

"Ako ne možemo da slavimo onako kako želimo, to je razočaravajuće."

I tu se priča, očigledno, neće završiti. Francuski mediji već pišu o njegovom ponašanju, reakciji igrača Liona i haosu koji je usledio, a s obzirom na snimke i umešane članove stručnih štabova, sasvim je moguće da će slučaj dobiti i disciplinski epilog, jer UEFA ovakve stvari ne prašta!