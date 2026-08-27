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Futsaleri Crvene zvezde nalaze se u Vrnjačkoj Banji gde se pripremaju za izazove koje će im doneti Prva futsal liga Srbije naredne sezone.

Ovo je druga faza priprema crveno-belih, prvu su igrači Zvezde odradili u Beogradu, gde će biti odrađena i treća, poslednja faza uoči same sezone.

Foto: KMF Crvena zvezda

Dok futsaleri naporno treniraju, iz kluba je stiglo važno saopštenje za sve navijače - u prodaju su puštene sezonske ulaznice i one će koštati samo 3.000 dinara! Uz kupljenu sezonsku ulaznicu ostvarujete i popust od 20% na sav asortiman iz šopa KMF Crvena zvezda.

- Važno obaveštenje za sve navijače KMF Crvena zvezda - sezonske ulaznice za narednu sezonu su puštene u prodaju! Sezonska karta za narednu sezonu košta 3.000 dinara i važi za sve utakmice koje ćemo igrati na domaćem terenu - u dvorani "Ranko Žeravica", poznatoj i kao Hala Sportova na Novom Beogradu! Takođe, uz sezonsku kartu ostvarujete i pravo na 20% popusta na sav asortiman iz šopa KMF Crvena zvezda, a više informacija o samom šopu očekujte uskoro! Dodatne informacije o rezervaciji i kupovini sezonskih ulaznica možete dobiti na broju telefona

+381 64 11 11 372

kao i porukom ka Instagram profilu kluba - stoji u saopštenju.

Foto: KMF Crvena zvezda

Podsetimo, ovo će biti povratnička sezona futsalera Zvezde u Prvoj ligi Srbije, a domaće mečeve crveno-beli će igrati u dvorani "Ranko Žeravica" (Hala Sportova) na Novom Beogradu.

Uz Crvenu zvezdu će se sledeće sezone u Prvoj futsal ligi Srbije naći još i Partizan, Vojvodina, Loznica, Smederevo, Ekonomac, Novi Pazar, Vranje, Vinter Sport i MB Namenska Lučani.

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