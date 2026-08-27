SJAJNA VEST ZA SVE NAVIJAČE ZVEZDE! Crveno-beli se oglasili i objavili važno saopštenje!
Futsaleri Crvene zvezde nalaze se u Vrnjačkoj Banji gde se pripremaju za izazove koje će im doneti Prva futsal liga Srbije naredne sezone.
Ovo je druga faza priprema crveno-belih, prvu su igrači Zvezde odradili u Beogradu, gde će biti odrađena i treća, poslednja faza uoči same sezone.
Dok futsaleri naporno treniraju, iz kluba je stiglo važno saopštenje za sve navijače - u prodaju su puštene sezonske ulaznice i one će koštati samo 3.000 dinara! Uz kupljenu sezonsku ulaznicu ostvarujete i popust od 20% na sav asortiman iz šopa KMF Crvena zvezda.
- Važno obaveštenje za sve navijače KMF Crvena zvezda - sezonske ulaznice za narednu sezonu su puštene u prodaju! Sezonska karta za narednu sezonu košta 3.000 dinara i važi za sve utakmice koje ćemo igrati na domaćem terenu - u dvorani "Ranko Žeravica", poznatoj i kao Hala Sportova na Novom Beogradu! Takođe, uz sezonsku kartu ostvarujete i pravo na 20% popusta na sav asortiman iz šopa KMF Crvena zvezda, a više informacija o samom šopu očekujte uskoro! Dodatne informacije o rezervaciji i kupovini sezonskih ulaznica možete dobiti na broju telefona
+381 64 11 11 372
kao i porukom ka Instagram profilu kluba - stoji u saopštenju.
Podsetimo, ovo će biti povratnička sezona futsalera Zvezde u Prvoj ligi Srbije, a domaće mečeve crveno-beli će igrati u dvorani "Ranko Žeravica" (Hala Sportova) na Novom Beogradu.
Dres Zvezde u letnjem prelaznom roku zadužili su Aleksandar Pavlović, Marko Đurić, Nikola Lazarević, Nikola Polić, Mladen Kocić, Milorad Bojić, Aleksandar Gavrilović i Željko Arsić, dok su iz kluba otišli Srđan Brkić, Aleksandar Poljašević, Vladislav Vier, Aleksandr Diačkov i Budimir Borisavljević.
Uz Crvenu zvezdu će se sledeće sezone u Prvoj futsal ligi Srbije naći još i Partizan, Vojvodina, Loznica, Smederevo, Ekonomac, Novi Pazar, Vranje, Vinter Sport i MB Namenska Lučani.
BONUS VIDEO: