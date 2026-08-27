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Izveštač Kurira iz Češke - Aleksandar Radonić

Dom fudbalera Viktorije iz Plzenja ima kapacitet od oko 11.700 gledalaca i stadion je treće kategorije po standardima UEFA.

Zanimljivo je da ovo nije stadion koji je napravljen 2011. godine. Današnja Dosan Arena je zapravo potpuno modernizovan stadion iz 1950-ih. Radovi su počeli 1953, a stadion je otvoren 1955. godine, prvobitno za potrebe regionalne Spartakijade. Projektovali su ga arhitekte B. Kavan i J. Brabec iz plzenjskog Stavoprojekta.

Nekada je izgledao potpuno drugačije. Posle izgradnje dodatnih tribina stadion je mogao da primi čak 35.000 ljudi, od kojih je oko 7.600 imalo sedišta. Dakle, ono što danas vidimo je praktično nov objekat izgrađen unutar i oko starog stadiona.

Najvažnija transformacija stadiona počela je u aprilu 2011. Izbačena je atletska staza, teren je pomeren čak 18 metara bliže glavnoj tribini, a stare otvorene tribine zamenjene su novim. Time je stadion dobio mnogo kompaktniji fudbalski izgled.

1/20 Vidi galeriju Viktorija Plzenj stadion Foto: Kurir Sport

Prva velika utakmica na delimično rekonstruisanom stadionu odigrana je 19. jula 2011. protiv Pjunika iz Jerevana. Zvanično otvaranje nove Dosan Arene bilo je 16. februara 2012, kada je Viktorija igrala protiv Šalkea 04 u Ligi Evrope (1:1).

Kasnije su dodate i dve velike ugaone zgrade, Severna i Južna kula, sa prostorijama akademije, rehabilitacionim sadržajima, smeštajem mladih igrača... Završna faza urađena je 2016. godine.

Čitava rekonstrukcija stadiona prema različitim izvorima koštala je više od 20.000.000 evra.

Dosan Arena nema kapacitet kao veliki evropski stadioni, ali upravo zbog toga može da bude veoma bučna. Kada je stadion pun, tribine su relativno blizu terenu i nema ogromnih praznih prostora između navijača i igrača. Navijači Viktorije su poznati po crveno-plavim zastavama, koreografijama, bubnjevima i organizovanom navijanju.

Posebno je zanimljiva severna tribina, gde se nalaze najvatreniji navijači. Još 2012. godine, prilikom utakmice sa Slovačkom, upravo su oni napravili posebnu koreografiju i bili izdvojeni kao jedan od razloga dobre atmosfere. Kada dođu veliki evropski protivnici, atmosfera je još bolja. U Arene su dolazili, između ostalih - Bajern, Real Madrid, Šalke, CSKA Moskva, Rapid Beč, Barselona...

Meč protiv Reala iz Madrida 2018. godine, na primer, privukao je 11.483 gledalaca, praktično pun stadion. Apsolutni rekord stadiona je 35.000 gledalaca, ali taj rekord je iz vremena kada je stadion imao potpuno drugačiji kapacitet. Desilo se to u septembru 1961. godine, kada je tadašnji Spartak Plzenj igrao protiv Dukle Prag (1:7). A, Dukla je u vreme komunizma bila ubedljivo najjači i najpopularniji klub u Češkoj, uzevši primat Slaviji i Sparti.

Stadion ima i jednu fantastičnu priču iz 1962. godine. U Plzenj je tada došao čuveni brazilski Flamengo, u vreme kada je Brazil bio aktuelni svetski prvak. Na utakmicu je došlo oko 27.000 ljudi!

00:22 Ovako izgleda stadion u Plzenju Izvor: Kurir

Protiv Crvene zvezde očekuje se pun stadion, te bučna i vatrena atmosfera. Grad je oblepljen reklamama o utakmici, lokalni mediji veruju u Viktoriju i nadaju se konačnom trijumfu, iako sa uvažavanjem pišu i izveštavaju o Crvenoj zvezdi.

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