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Sve je spremno za žreb Lige šampiona!

Odigrani su revanš mečevi plej-ofa kvalifikacija i poznato je svih 36 učesnika elitnog takmičenja, kao i sastavi šešira.

Ostalo je još da klubovi saznaju svoje rivale - žreb ligaške faze zakazan je danas od 18 časova, kada će biti poznato ko će protiv koga krenuti u borbu za plasman u nokaut fazu.

Za razliku od starog sistema sa grupama, klubove sada očekuje osam utakmica protiv osam različitih protivnika. Svaki tim dobiće po dva rivala iz svakog šešira, a raspored utakmica biće poznat najkasnije do 29. avgusta.

Prvi šešir - strašna imena!

To znači da će svaki od njih u ligaškoj fazi dobiti dva protivnika iz ovog šešira, a među njima ne može biti klub iz iste zemlje.

Ni drugi šešir nije ništa manje atraktivan.

Tamo su Borusia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Vila, Porto, Mančester junajted, Briž, Betis i PSV Ajndhoven.

Treći šešir - ozbiljne "mine"

Posebno zanimljivo biće izvlačenje trećeg šešira, u kojem se nalaze ekipe koje mogu ozbiljno da namuče najveće favorite.

Tu su Fejenord, Lil, Bode Glimt, Napoli, Lajpcig, Viljareal, Fenerbahče, Šahtjor i Galatasaraj.

Dakle, neko od evropskih velikana već danas može da dobije Fenerbahče ili Galatasaraj, ali i neugodne rivale poput Napolija, Lajpciga ili Viljareala.

U poslednjem šeširu nalaze se Slavija Prag, Slovan Bratislava, Štutgart, AEK, LASK, Komo, Lans, Viking i Sabah.

Na papiru su to slabije rangirani klubovi, ali novi sistem takmičenja garantuje da niko neće imati baš potpuno lak posao.

Sistem takmičenja

Svaki klub odigraće osam utakmica - četiri kod kuće i četiri na strani, protiv osam različitih rivala.

Prvih osam ekipa na jedinstvenoj tabeli direktno će se plasirati u osminu finala. Timovi od devetog do 24. mesta igraće dodatni plej-of za plasman među 16 najboljih, dok će ekipe od 25. do 36. mesta završiti evropsku sezonu.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Ligaška faza počinje 8. septembra, a osmo, poslednje kolo igraće se 27. januara 2027. godine. Finale je zakazano za 5. jun 2027. u Madridu.

Sve oči sada su uprte u žreb, od 18 časova evropski velikani saznaće ko ih čeka na putu ka nokaut fazi Lige šampiona.