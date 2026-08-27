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Liverpul je završio još jedan ogromni posao ovog leta - Pari Sen Žermen je prihvatio ponudu za Bredlija Barkolu, koji postaje četvrto pojačanje "Redsa" u prelaznom roku.

Prema navodima brojnih pouzdanih izvora, francuski šampion pristao je na paket vredan do 140 miliona evra sa uračunatim bonusima. Kako je mladi krilni napadač ranije ugovorio lične uslove, preostaje samo da obavi lekarske preglede i stavi potpis na ugovor.

1/4 Vidi galeriju Bredli Barkola Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Ako se ostvare svi klauzualni bonusi, Barkola će postati drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Time bi pretekao Florijana Virca (plaćenog 125 miliona evra plus bonusi), dok rekord i dalje drži Aleksander Isak, stogodišnja akvizicija iz Njukasla vredna 145 miliona evra.

Barkola u PSŽ stiže posle tri sezone na "Parku prinčeva", gde je došao iz Liona 2023. godine za 45 miliona evra. Parižani će tako na njemu zaraditi trostruko više. Iako je osvojio sve domaće trofeje i na 152 meča upisao 39 golova i 37 asistencija, Francuz je uvek bio u špici borbe za minutažu pored Hviče Kvarachelije i Dezireea Duea.

Predstavljaće još jedno zvučno ime u napadačkoj liniji Andonija Iraole, gde ga čekaju Viktor Munjoz, Kodi Gakpo, Rio Engumoa, Virc i Isak. Pored Munjoza i Barkole, tim su ovog leta pojačali i štoperi Džeremi Žake i Ronald Arauho, a očekuje se da Iraola do kraja prelaznog roka dobije i jedno pojačanje u veznom redu.

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