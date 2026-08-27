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Crvena zvezda je na pragu plasmana u Ligu Evrope, ali pre toga mora da potvrdi veliku prednost protiv Viktorije Plzenj.

Ukoliko crveno-beli završe posao u Češkoj, žreb bi mogao da im donese i veoma zanimljivog rivala - Dinamo Zagreb!

Crveno-beli iz Beograda nose ogromnu prednost od 3:0 iz prvog meča, pa bi sve osim plasmana u narednu rundu predstavljalo pravu senzaciju. Ipak, u taboru srpskog šampiona nema mesta za opuštanje, posebno jer će češki tim u revanšu pred svojim navijačima pokušati da napravi čudo.

A ako Zvezda uradi ono što se od nje očekuje, mogao bi da usledi vrlo zanimljiv žreb.

Naime, postoji mogućnost da se crveno-beli u ligaškoj fazi Lige Evrope sastanu sa Dinamom iz Zagreba!

Hrvatski velikan je već obezbedio mesto u ovom takmičenju nakon što je u plej-ofu za Ligu šampiona eliminisan od norveškog Vikinga, a zanimljivo je da će se, baš kao i Zvezda, naći u drugom jakosnom šeširu.

I tu počinje cela priča.

Zvezda i Dinamo u istom šeširu, ali mogu da se sastanu!

Iako će biti zajedno u drugom šeširu, to ne znači da ne mogu da igraju jedan protiv drugog.

Novi format evropskih takmičenja potpuno je promenio pravila. Umesto klasičnih grupa, svaki klub dobija po osam različitih protivnika, odnosno po dva rivala iz svakog od četiri šešira.

To znači da bi kuglice na žrebu vrlo lako mogle da spoje Crvenu zvezdu i Dinamo.

Prema projekciji žreba, šansa za takav scenario je oko 25 odsto.

Dakle, nije izvesno da ćemo gledati novi okršaj dva najveća kluba iz Srbije i Hrvatske, ali mogućnost definitivno postoji.

I upravo bi taj duel bio jedan od najzanimljivijih potencijalnih parova ligaške faze.

Ali prvo - Plzenj!

Naravno, Zvezda još ništa nije završila.

Tri gola prednosti iz prvog susreta predstavljaju ogroman kapital, ali crveno-beli moraju da ostanu maksimalno ozbiljni u revanšu. Viktorija Plzenj će promeniti trenera i pred svojim navijačima tražiti način da napravi čudo.

Zvezdi je, međutim, dovoljno da potvrdi ono što je uradila u Beogradu i izbori mesto u Ligi Evrope.

A onda će pažnja biti usmerena ka žrebu.

Petak od 13 časova donosi odgovor na pitanje koje već sada intrigira navijače - da li će kuglice spojiti Crvenu zvezdu i Dinamo Zagreb?

Jedno je sigurno - ako se to dogodi, evropska jesen dobiće spektakularan regionalni derbi koji bi privukao ogromnu pažnju širom Balkana.