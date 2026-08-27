Slušaj vest

Haos posle utakmice Liona i Fenerbahčea dobio je novi nastavak, a sada su se pojavili snimci koji bacaju potpuno novo svetlo na ono što se događalo prilikom odlaska igrača u svlačionice!

Ako je prethodni video pokazao koliko su strasti proključale na terenu, novi snimak otkriva trenutak koji je dodatno raspalio haos - čovek u opremi Liona zaleće se prema Mateu Genduziju i nastaje opšti lom!

1/6 Vidi galeriju Fudbaler Fenerbahčea Mateo Genduzi Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Fenerbahče je u dramatičnom revanšu slavio sa 2:1 i izborio plasman u ligašku fazu Lige šampiona, ali je veliki sportski uspeh potpuno pao u drugi plan zbog scena koje su usledile posle poslednjeg zvižduka.

Genduzi je već tokom utakmice bio u centru pažnje zbog provokacija prema domaćim navijačima, a nakon meča tenzija je dostigla tačku ključanja. Francuz je slavio pred tribinama, uzvikivao "Allez l'OM", a njegov odnos prema navijačima Liona dodatno je podgrejao atmosferu.

A onda – haos!

Na novom snimku vidi se kako Genduzi odlazi prema tunelu, dok mu se približava čovek u opremi Liona. U jednom trenutku on kreće pravo ka fudbaleru Fenerbahčea i pokušava da ga udari nogom, posle čega sve momentalno eskalira.

Prema navodima više stranih medija, čovek sa snimka identifikovan je kao Antonio Fereira, trener golmana Liona. Francuski "Ekip" takođe ga je identifikovao kao člana stručnog štaba domaćeg tima.

Sve prštalo, obe strane ušle u sukob!

Posle tog poteza nastao je pravi metež.

U sukob su se umešali igrači i članovi stručnih štabova oba kluba, dok su pojedini pokušavali da razdvoje zaraćene strane. Prema izveštajima, Fereira je u jednom trenutku bio okružen i pritisnut uz zid, dok je obezbeđenje moralo da reaguje kako bi sprečilo novu eskalaciju.

I upravo taj deo priče sada privlači najveću pažnju.

Jer, dok se prethodno uglavnom govorilo o tome da je Genduzi svojim ponašanjem isprovocirao domaće, novi snimak pokazuje i drugu stranu cele priče - trenutak kada član stručnog štaba Liona kreće prema njemu i fizički nasrće.

Naravno, to ne menja činjenicu da je Genduzi prethodno provocirao domaću publiku. Naprotiv, njegovo ponašanje posle utakmice bilo je jedan od glavnih razloga zbog kojih je atmosfera potpuno podivljala. Ali novi video sada pokazuje koliko je brzo sve prešlo granicu verbalnog sukoba.

Genduzi je posle utakmice tvrdio da su ga navijači Liona tokom čitavog meča vređali, uključujući i uvrede na račun njegove porodice, zbog čega je smatrao da ima pravo da proslavi pobedu na svoj način.

Sa druge strane, kapiten Liona Korentan Toliso jasno je poručio da Genduzi nije trebalo tako da provocira domaću publiku i da je trebalo da pokaže više skromnosti posle pobede.

Tako je utakmica koja je Fenerbahčeu donela prvi plasman u Ligu šampiona posle 17 godina dobila potpuno drugačiji epilog.

Umesto slavlja i istorijskog uspeha, ostale su pesnice, nasrtaji, provokacije i haos koji se iz minuta u minut selio od terena ka tunelu.

A sada, kada su se pojavili novi snimci, čini se da će se o ovom incidentu tek pričati.

UEFA bi mogla da ima pune ruke posla. Strani mediji već navode da bi zbog svega što se dogodilo mogli da uslede disciplinski postupci protiv učesnika incidenta.