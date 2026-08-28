Lijam Delap napustio je Čelsi posle samo jedne sezone i prešao u Notingem Forest u transferu vrednom navodnih 50 miliona funti.
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SAMO DVA GOLA, PA ODLAZAK! Čelsi prodao napadača za 50 MILIONA FUNTI posle samo godinu dana!
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Fudbalski klub Čelsi prodao je danas Lijama Delapa Notingem Forestu u transferu vrednom navodnih 50 miliona funti.
Delap je proveo samo jednu sezonu u Čelsiju i nije uspeo da se ustali u prvoj postavi nakon što je stigao iz Ipsviča za 30 miliona funti. On je u dresu Čelsija postigao samo dva gola prošle sezone.
Ovaj 23-godišnji fudbaler potpisao je petogodišnji ugovor sa Forestom, gde će predstavljati konkurenciju Igoru Žezusu i Krisu Vudu.
Delap je bio najbolji strelac Ipsviča sa 12 golova u sezoni 2024/25, kada je tim ispao iz Premijer lige. To mu je i donelo prelazak u Čelsi.
Prethodno je bio član Mančester sitija.
Beta
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