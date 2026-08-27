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Jung Vu Seol je za dve sezone u Crvenoj zvezdi ostavio veliki trag, a karijeru će nastaviti u Bundesligi, pošto je nemački klub za njegov transfer izdvojio 3.750.000 evra, a uz to stvorio sebi i obavezu od 1.500.000 evra u vidu raznih bonusa koji mogu biti ispunjeni.

Uz to, Crvenoj zvezdi će pripasti i procenti od sledećeg transfera reprezentativca Južne Koreje, a oni će iznositi pet, ili 10 odsto.

Seol je potpisao ugovor sa Augzburgom koji bi u tom timu trebalo da ga zadrži do 2030. godine.

"Jung Vu nam donosi bogato internacionalno iskustvo iz evropskih klupskih takmičenja i sa reprezentativnog nivoa. Njegova fleksibilnost kao ving-beka i njegova brzina će dati dodatan podsticaj našoj igri i dalje intenzivirati konkurenciju na krilima", rekao je sportski direktor Augzburga Beni Veber.

1/13 Vidi galeriju Jung Vu Seol u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Seol će u novom klubu nositi dres sa brojem sedam.

"Zaista se radujem epizodi u Augzburgu. Bundesliga je sjajna i izuzetno zahtevna liga u kojoj želim dalje da napedujem i da se dokažem. Ne mogu da dočekam da izađem pred naše navijače", poručio je fudbaler.

Odličan u Zvezdi

Jung Vu Seol je u crveno-belom dresu odigrao 101 utakmicu i u prethodne dve sezone je bio izuzetno važan deo tima.

Iako igra na poziciji desnog beka, bio je i te kako efikasan kada je reč o ofanzivi srpskog šampiona, pored toga što je bio pouzdan odbrambeni igrač.

Za Zvezdu je postigao čak osam golova uz 16 upisanih asistencija.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji bek našeg kluba Jung Vu Seol novi igrač nemačkog Augzburga. Seole, hvala što si bio seo crveno-bele porodice i srećno u nastavku karijere", navedeno je u objavi Crvene zvezde.

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