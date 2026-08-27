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Fudbaleri Partizana večeras od 21 čas u Humskoj dočekuju španski Hetafe u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija. Pred crno-belima je izuzetno težak zadatak, s obzirom na to da iz prvog susreta u Španiji jure zaostatak od dva gola.

Uoči ovog važnog evropskog duela, iz kluba su se oglasili opširnim saopštenjem u kom apeluju na navijače da poštuju pravila ponašanja na stadionu - pre svega da ne blokiraju prolaze i stepeništa, uzdrže se od pirotehnike, lasera i nedoličnog skandiranja kako klub ne bi snosio rigorozne finansijske i disciplinske kazne.

1/8 Vidi galeriju Rukovodstvo Partizana - Milka Forcan, Danko Lazović, Rasim Ljajić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printskrin, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Saopštenje FK Partizan prenosimo u celosti i bez izmena:

- Pred Partizanom je još jedna velika evropska noć. Rasprodat stadion, pune tribine i energija kakvu može da napravi samo Humska predstavljaju sliku Partizana koju želimo da pošaljemo Evropi. Protiv Hetafea potrebni smo jedni drugima više nego ikada, igrači navijačima, navijači igračima, a svi zajedno Partizanu.

Utakmica protiv Tobola pokazala je da možemo drugačije. Prvi put posle dugog niza evropskih utakmica, Partizan nije kažnjen zbog nedoličnog i diskriminatornog skandiranja, niti zbog blokiranih prolaza i stepeništa. Tokom svih 90 minuta nije se čulo nijedno skandiranje zbog kojeg je Klub godinama plaćao visoke kazne i rizikovao zatvaranje tribina i igranje pred praznim stadionom. Prolazi su ostali slobodni. Navijači su prepoznali trenutak, stavili Partizan u prvi plan i pokazali da je moguće promeniti ono što je do juče izgledalo kao nepromenjivo.

Na terenu je Partizan dominirao, a sa tribina je imao podršku koja mu je bila potrebna. To je slika koju želimo ponovo. Kada na utakmici navijamo isključivo za Partizan i kada poštujemo nekoliko osnovnih pravila. Partizan je najveći dobitnik.

Nažalost, utakmica protiv Tobola ipak nije prošla bez kazne. Jedna jedina petarda koštala je Partizan 6.000 evra. Dva sporna transparenta, još 10.000 evra. Da tu cifru stavimo u perspektivu: neodgovoran potez jednog pojedinca koji baci jednu petardu može Klub da košta gotovo koliko iznosi prihod od prodaje više od 850 ulaznica za ovu utakmicu.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Isto važi i za prolaze. U poslednja tri UEFA disciplinska postupka, Partizan je samo zbog blokiranih prolaza i stepeništa kažnjen sa ukupno 34.000 evra, najpre 8.000, zatim 12.000, a pred utakmicu sa Tobolom još 14.000 evra. Poslednja kazna od 14.000 evra izrečena je nakon utakmice protiv UNA Strassen. Za šta? Za to što neko ne želi da napravi nekoliko koraka i zauzme svoje mesto na tribini.

Pred utakmicu sa Hetafeom očekujemo rekordnu posetu i jedan od najvećih prihoda od prodaje pojedinačnih ulaznica u poslednjih nekoliko godina. Bilo bi nedopustivo da ono što svi zajedno napravimo punim stadionom potom sami poništimo kaznama zbog stvari koje zavise isključivo od nas i koje možemo potpuno da kontrolišemo.

Novac od ulaznica mora da ostane Partizanu, za ekipu, omladinsku školu i budućnost Kluba – a ne da odlazi na kazne zbog blokiranih stepenica, petardi, pogrdnih povika ili poruka kojima nije mesto na fudbalskoj utakmici. Zajedno moramo sprečiti da Partizan ponovo organizuje veliku evropsku utakmicu samo da bi njen prihod potom prosledio UEFA-i na ime kazni.

Zato će neposredno pre početka utakmice najmlađi fudbaleri iz Partizanovih omladinskih kategorija prošetati atletskom stazom noseći jednostavnu poruku: VOLIŠ PARTIZAN? NE BLOKIRAJ PROLAZE!

To nije poruka UEFA. Nije poruka redara. Nije zabrana. To je poruka Partizana Partizanovcima.

Dođi na vreme. Zauzmi svoje mesto. Ostavi prolaze i stepeništa slobodnim. Ne bacaj predmete. Ne koristi pirotehniku. Ne koristi lasere. Apeluj na navijače pored sebe da ne skandiraju ono što nema veze sa fudbalom i zbog čega UEFA rigorozno kažnjava klub koji volimo. Ako želimo da Partizan igra Evropu pred punim stadionom, ova pravila moramo da poštujemo.

Protiv Tobola smo pokazali da možemo. Sada treba da pokažemo da to nije bio izuzetak, nego novi standard ponašanja na stadionu Partizana.

Protiv Hetafea stadion će biti rasprodat. Desetine hiljada ljudi biće na istom mestu sa istim ciljem. Slika punih tribina, crno-belih zastava i podrške koja svih 90 minuta nosi ekipu mora biti snažnija od bilo kog transparenta i glasnija od bilo kog povika i skandiranja koji nemaju veze sa Partizanom.

Pred nama je utakmica u kojoj će Saši Iliću i njegovim igračima biti potreban svaki glas sa tribina. Neka svaki taj glas bude za Partizan. Da budemo vetar u leđa ekipi od prvog do poslednjeg minuta. Da fer i sportskim navijanjem napravimo atmosferu po kojoj se Humska pamti. Da zajedno napravimo još jednu epsku evropsku noć na Topčiderskom brdu.

Budimo jedinstveni u odbrani Partizana. Ali budimo jedinstveni i u službi Partizana - poručili su iz Humske.

BONUS VIDEO:

00:08 Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir