Slušaj vest

Fudbaler Bajerna iz Minhena Džamal Musijala i dalje radi na svom povratku nakon promene lekova zbog neurološkog problema, rekao je danas trener nemačkog tima Vensan Kompani.

Musijala nije igrao otkako se srušio na dve uzastopne pripremne utakmice ovog meseca i neće biti deo tima u petak na otvaranju Bundeslige protiv Štutgarta. Međutim, danas bi trebalo da u potpunosti učestvuje u timskom treningu, rekao je Kompani.

1/5 Vidi galeriju Džamal Musijala se opet srušio na teren Foto: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia

"To znači da se navikava na povećanje lekova, da dobro reaguje na to. On će u nekom trenutku ponovo biti u sastavu i ponovo će igrati normalno, ali tu odluku ćemo doneti zajedno sa svim medicinskim stručnjacima. Ali, dobro se oseća", rekao je Kompani.

Ovaj 23-godišnji fudbaler najpre se srušio na prijateljskoj utakmici protiv Lajpciga 15. avgusta, a potom ponovo tri dana kasnije protiv Hajdenhajma. Naknadno je izjavio da mu je dijagnostikovan "apsans izazvan neurološkom disfunkcijom", ali da nema "dodatnog zdravstvenog rizika" i da namerava da nastavi da igra kao i do sada.

Kompani i član upravnog odbora za sport u Bajernu Maks Eberl izjavili su 21. avgusta da je klub bio upoznat sa Musijalinim stanjem i da je promena igračevih lekova izazvala incidente na terenu.

Bajern sutra na svom terenu počinje odbranu titule u Bundesligi protiv Štutgarta.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: