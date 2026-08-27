Desni bek će nastaviti karijeru u Augzburgu, a Crvena zvezda će od transfera zaraditi 3.750.000 evra uz dodatne bonuse i procente od sledeće prodaje.

Jung Vu Seol je u dve sezone, koliko je proveo na stadionu Rajko Mitić, ostavio veliki trag.

Bio je standardan prvotimac, konstantno dobar i ljubimac navijača.

Zanimljiva poruka za kraj

Zahvalio se za podršku i imao poruku za navijače vezano za svog zemljaka, novo pojačanje kluba iz Ljutice Bogdana.

Dve godine koje sam proveo igrajući za Zvezdu, jedan od najvećih klubova na Balkanu, bile su čast i privilegija koju ću uvek nositi sa sobom.

Ljubav i podrška koju sam dobio i na terenu i van njega, i širom grada, zajedno sa neverovatnim hukom Delija, ostaće zauvek u mom srcu.

Duboko sam zahvalan upravi kluba, stručnom štabu i saigračima, koji su me uvek tretirali kao porodicu.

Iako napuštam tim zbog novog putovanja, uvek ću se sećati i podržavati Zvezdu.

I, molim vas, nastavite da pružate punu podršku Kim Je Gonu iz Južne Koreje", napisao je Seol.

Na kraju je na ćirilici poručio sledeće:

"Srećno, hvala, Crvena zvezdo".

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