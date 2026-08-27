SEOL URADIO NEŠTO ŠTO SE NE VIĐA ČESTO U FUDBALU! Otišao iz Zvezde, pa se oglasio i za navijače imao jednu molbu!
Desni bek će nastaviti karijeru u Augzburgu, a Crvena zvezda će od transfera zaraditi 3.750.000 evra uz dodatne bonuse i procente od sledeće prodaje.
Jung Vu Seol je u dve sezone, koliko je proveo na stadionu Rajko Mitić, ostavio veliki trag.
Bio je standardan prvotimac, konstantno dobar i ljubimac navijača.
Zanimljiva poruka za kraj
Seol se oglasio putem društvene mreže Instagram.
Zahvalio se za podršku i imao poruku za navijače vezano za svog zemljaka, novo pojačanje kluba iz Ljutice Bogdana.
"Drage Delije i Zvezdina porodico
Dve godine koje sam proveo igrajući za Zvezdu, jedan od najvećih klubova na Balkanu, bile su čast i privilegija koju ću uvek nositi sa sobom.
Ljubav i podrška koju sam dobio i na terenu i van njega, i širom grada, zajedno sa neverovatnim hukom Delija, ostaće zauvek u mom srcu.
Duboko sam zahvalan upravi kluba, stručnom štabu i saigračima, koji su me uvek tretirali kao porodicu.
Iako napuštam tim zbog novog putovanja, uvek ću se sećati i podržavati Zvezdu.
I, molim vas, nastavite da pružate punu podršku Kim Je Gonu iz Južne Koreje", napisao je Seol.
Na kraju je na ćirilici poručio sledeće:
"Srećno, hvala, Crvena zvezdo".
Bonus video: