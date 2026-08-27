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Desni bek će nastaviti karijeru u Augzburgu, a Crvena zvezda će od transfera zaraditi 3.750.000 evra uz dodatne bonuse i procente od sledeće prodaje.

Jung Vu Seol je u dve sezone, koliko je proveo na stadionu Rajko Mitić, ostavio veliki trag.

Bio je standardan prvotimac, konstantno dobar i ljubimac navijača.

Jung Vu Seol u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zanimljiva poruka za kraj

Seol se oglasio putem društvene mreže Instagram.

Zahvalio se za podršku i imao poruku za navijače vezano za svog zemljaka, novo pojačanje kluba iz Ljutice Bogdana.

"Drage Delije i Zvezdina porodico

Dve godine koje sam proveo igrajući za Zvezdu, jedan od najvećih klubova na Balkanu, bile su čast i privilegija koju ću uvek nositi sa sobom.

Ljubav i podrška koju sam dobio i na terenu i van njega, i širom grada, zajedno sa neverovatnim hukom Delija, ostaće zauvek u mom srcu.

Duboko sam zahvalan upravi kluba, stručnom štabu i saigračima, koji su me uvek tretirali kao porodicu.

Iako napuštam tim zbog novog putovanja, uvek ću se sećati i podržavati Zvezdu.

I, molim vas, nastavite da pružate punu podršku Kim Je Gonu iz Južne Koreje", napisao je Seol.

Na kraju je na ćirilici poručio sledeće:

"Srećno, hvala, Crvena zvezdo".

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Bonus video:

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Seol sa saigračem iz reprezentacije posle utakmice sa Seltikom Izvor: Kurir