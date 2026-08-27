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Izveštač Kurira iz Češke - Aleksandar Radonić

Navijačka priča Viktorije Plzenj je dosta zanimljiva, jer je klub poslednjih 15-ak godina izrastao od relativno "malog" češkog kluba do redovnog učesnika evropskih takmičenja, a sa tim je porasla i navijačka baza.

Glavni navijački sektor Viktorije vezuje se za Sektor P, koji je svojevrsni "kotel" na Dosan Areni.

Ono što je karakteristično jeste da Plzenj nema ogromnu navijačku bazu poput Sparte ili Slavije, ali je procenat ljudi koji aktivno navijaju na stadionu veoma visok. Kada je stadion rasprodat, mali kapacitet od oko 11.700 mesta zapravo ide u prilog atmosferi.

Navijanje se zasniva na: skandiranju tokom čitavog meča, bubnjevima, zastavama, šalovima i zastavicama u crveno-plavim bojama, koreografijama, bakljama i pirotehnici, iako je ona kažnjiva i klub je zbog nje imao problema. Dobar primer je utakmica protiv Sparte 2014, kada je zbog pirotehnike meč tri puta prekidan.

Dva najvažnija protivnika navijača Viktorije su tifozi dva najveća češka kluba Sparte i Slavije, iz glavnog grada Praga. Sa Slavijom postoji posebno jaka sportska netrpeljivost, jer su poslednjih godina upravo ova dva kluba često odlučivala o tituli prvaka Češke. Klub čak utakmicu protiv Slavije zvanično opisuje kao jedan od najpraćenijih duela sezone. Atmosfera je tada toliko napeta da se uvode posebne bezbednosne mere i fizički se razdvaja sektor gostujućih navijača od domaćih.

1/4 Vidi galeriju Viktorija Plzenj navijači Foto: Antonio Balasco / imago sportfotodienst / Profimedia, Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Sa Spartom je priča još zanimljivija. To je jedan od najvećih mečeva koji se mogu videti u Plzenju. Dobar primer je utakmica iz 2014. godine kada je Viktorija pobedila 2:0. Sportski je bila sjajna za domaće, ali je zbog ponašanja navijača bilo dosta problema sa pirotehnikom. A rivalstvo je istorijski imalo i mnogo ozbiljnije epizode. Jedan dugogodišnji navijač Viktorije opisivao je sukobe sa Spartinim i Slavijinim navijačima još tokom 1980-ih.

Poseban odnos ultrasi Viktorije imaju sa fanovima Banjika iz Ostrave koji u Češkoj imaju poseban status na navijačkoj sceni. Utakmice ova dva kluba, što se tiče netrpeljivosti, nekada su i iznad rivaliteta sa Spartom i Slavijom.

Navijači Viktorije nisu među najradikalnijim navijačkim grupama u Evropi, ali imaju ozbiljnu ultras tradiciju. Istorijski je bilo tuča i sukoba, naročito 1980-ih i 1990-ih. Međutim, današnja slika stadiona je mnogo više usmerena na glasno navijanje i koreografije nego na nasilje. Postoje i incidenti. Na primer, posle finala češkog kupa 2024. između Viktorije i Sparte, navijači oba kluba su ušli na teren i došlo je do nekoliko sukoba, zbog čega je pokrenut disciplinski postupak protiv oba kluba.

Kada je odnos prema Srbima u pitanju tu gotovo sve navijačke grupe iz Češke imaju jasan prosrpski stav. I od njega ne odstupaju decenijama unazad.

Kada je Viktorija igrala protiv Vojvodine 2015. na Karađorđu, njeni navijači su pred kraj utakmice razvili transparent "Kosovo je Srbija". Domaća publika ih je zbog toga pozdravila aplauzom, a sa tribina se čulo "Kosovo je srce Srbije". Tri godine kasnije, 2018. na utakmici Viktorije i Partizana, navijači češkog kluba i Grobari su zajedno skandirali "Kosovo je Srbija", odnosno domaći su uzvikivali "Kosovo", a gosti odgovarali "Srbija".

To pokazuje da odnos nije samo "simpatija prema Srbiji" uopšteno, već je kod dela njihove ultras scene postojala vrlo konkretna solidarnost sa srpskim navijačima. U Atini 2019. navijači Viktorije su tokom gostovanja kod Olimpijakosa pozirali sa zastavom "Kosovo je Srbija". To je bilo posebno zapaženo jer Olimpijakos i Crvena zvezda imaju veoma bliske navijačke odnose. Na prvoj utakmici Zvezde i Viktorije pre sedam dana u Beogradu, simpatizeri češkog kluba okačili su u svom sektoru transparent "Nema predaje", sa prikazom Srbije u čijim je granicama prikazano i Kosovo i Metohija.

U Češkoj postoji relativno snažna tradicija slovenstva i simpatija prema Srbiji, koja je mnogo starija od savremenog fudbala. Kod dela čeških navijača to se dodatno pretvorilo u protivljenje nezavisnosti tzv. Kosova. U slučaju Viktorije Plzenj to se posebno vidi kod tvrdog jezgra Sektor P. Godine 2023. Viktorija je igrala protiv Drite iz Gnjilana, a Sektor P je na stadionu istakao pano na kojem je Kosovo prikazano pod srpskom zastavom, uz poruku "Nema predaje". Tokom kvalifikacione utakmice Češka i tzv. Kosova 2019. u Plzenju, došlo je do ozbiljnog incidenta između dela čeških i albanskih navijača. Izveštaji navode da su među napadačima bili i navijači Plzenja i Brna, a tokom utakmice su se pojavljivale srpske zastave i skandiralo "Kosovo je Srbija".

Odnos navijača Viktorije Sektor O prema Delijama je veoma pozitivan. To je posebno lepo pokazano upravo sada, na utakmici u Beogradu 20. avgusta 2026. Postoje zabeleženi snimci i objave na kojima se govori o međusobnom prijateljskom odnosu, a gostujući Plzenjci su svojim transparentom jasno pokazali stav koji je Delijama blizak.

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