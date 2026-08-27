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Srpski napadač Luka Jović otvorio je novu sezonu u dresu atinskog AEK-a u spektakularnom ritmu, pošto je uspeo da se upiše u strelce u čak tri različita takmičenja na samom startu.

Pogađao je Jović mrežu rivala u sledećim takmičenjima:

1/4 Vidi galeriju Luka Jović na meču AEK - Levski Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Superkup Grčke

Dao pogodak protiv OFI-ja sa Krita.

Super liga Grčke

Postigao dva gola u ubedljivoj pobedi nad Iraklisom (4:0) u 1. kolu prvenstva.

Kvalifikacije za Ligu šampiona

Pogodio u revanšu plej-ofa protiv Levskog iz Sofije (4:0) i odveo AEK u elitno društvo.

Pod komandom Marka Nikolića, Jović na početku sezone demonstrira vrhunsku formu i potvrđuje da će biti glavno oružje Atinjana na svim frontovima!

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