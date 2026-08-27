Luka Jović je u fenomenalnoj formi...
Fudbal
GOL-MAŠINA LUKA JOVIĆ! Srbin već pogađao u TRI različita takmičenja: Tek je početak sezone, a on DOMINIRA!
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Srpski napadač Luka Jović otvorio je novu sezonu u dresu atinskog AEK-a u spektakularnom ritmu, pošto je uspeo da se upiše u strelce u čak tri različita takmičenja na samom startu.
Pogađao je Jović mrežu rivala u sledećim takmičenjima:
Luka Jović na meču AEK - Levski Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia
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Superkup Grčke
Dao pogodak protiv OFI-ja sa Krita.
Super liga Grčke
Postigao dva gola u ubedljivoj pobedi nad Iraklisom (4:0) u 1. kolu prvenstva.
Kvalifikacije za Ligu šampiona
Pogodio u revanšu plej-ofa protiv Levskog iz Sofije (4:0) i odveo AEK u elitno društvo.
Pod komandom Marka Nikolića, Jović na početku sezone demonstrira vrhunsku formu i potvrđuje da će biti glavno oružje Atinjana na svim frontovima!
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