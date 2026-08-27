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Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino dobio je danas podršku domaćina Svetskog prvenstva 2034. godine, Saudijske Arabije, mesec dana od početka krize koju je izazvao njegov propali plan da proda udeo od svetskih takmičenja privatnim investitorima.

Fudbalski savez Saudijske Arabije (SAFF) objavio je saopštenje na društvenim mrežama u kojem navodi da "u ovom trenutku" podržava Infantinove napore da obnovi globalno jedinstvo u fudbalu.

Infantino je izgradio bliske fudbalske i političke veze sa Saudijskom Arabijom i prestolonaslednikom Mohammedom bin Salmanom i pomogao je da se Svetsko prvenstvo 2034. godine usmeri ka ovoj kraljevini. Njih dvojica su u nedelju zajedno prisustvovali događaju posvećenom video igrama u Parizu, koji je podržala Saudijska Arabija.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, saudijski fudbalski zvaničnici su bili primetno tihi tokom proteklog meseca kada se Azijska fudbalska konfederacija pridružila Evropskoj fudbalskoj uniji i severnoameričkom KONKAKAF-u u kritikovanju Infantina.

"U ovom trenutku, SAFF podržava kontinuirane napore predsednika FIFA Đanija Infantina i rukovodstva FIFA da obnove jedinstvo unutar fudbalske porodice i nastave sa razvojem igre za dobrobit svih", naveo je ovaj savez.

Ovaj savez je, takođe, pozvao lidere FIFA da održe "direktan dijalog licem u lice... gde bi se otvoreno rešavale sve zabrinutosti".

Infantino nije sazvao sastanak Saveta FIFA koji broji 37 članova, a u kojem se nalazi i saudijski zvaničnik Jaser Al Mišehal, već se pre tri nedelje sastao sa većim delom svog menadžerskog tima Fife u Rabatu, u Maroku. U saopštenju Fifa nakon toga priznate su greške, dok je istovremeno podržan stav predsednika.

SAFF je naveo da "pozdravlja priznavanje grešaka, izvinjenje i odluku da se ne nastavi" sa projektom vrednim 20 milijardi dolara.

"Ovo su bili važni prvi koraci. Međutim, kontinuirane podele unutar igre pokazuju potrebu za širim i direktnijim dijalogom", saopštio je saudijski savez.

Kurir Sport / Beta

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