Stadion Partizana bio je rasprodat za utakmicu protiv Hetafeau u plej-ofu Lige konferencije
Fudbal
GROBARI BLIZU REKORDA: Skoro 30.000 navijača bodrilo Partizan protiv Hetafea
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Prema zvaničnom podatku, revanš meču prisustvovalo je 28.247 navijača.
Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Iako je Humska bila puna kao retko kada, ipak nije oboren rekord u modernoj istoriji Partizana.
Utakmicu Partizan - Arsenal 2010. godine gledalo je 29.348 gledalaca, što je rekord u poslednje vreme.
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