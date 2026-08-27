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Prema zvaničnom podatku, revanš meču prisustvovalo je 28.247 navijača.

Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Iako je Humska bila puna kao retko kada, ipak nije oboren rekord u modernoj istoriji Partizana.

Utakmicu Partizan - Arsenal 2010. godine gledalo je 29.348 gledalaca, što je rekord u poslednje vreme.

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Pun stadion Partizana Izvor: MONDO